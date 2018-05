Bolsas asiáticas fecham em direções divergentes

Na China, as ações avançaram depois que o Banco do Povo da China (PBoC) voltou a injetar liquidez no sistema através de suas operações de mercado aberto. Já na Austrália, os papéis fecharam estáveis após comentários do presidente do Banco da Reserva da Austrália (RBA), Glenn Stevens.

O índice Xangai Composto subiu 0,7%, para 1990,06 pontos, depois de o PBoC injetar o equivalente a US$ 2,8 bilhões em acordos de recompra reversa de sete dias no sistema. Esta foi a primeira vez em seis semanas que o banco central chinês injetou capital voluntariamente no sistema bancário. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,5% aos 21.953,96 pontos e o índice Shenzhen Composto caiu 0,3%, para 938,8 pontos.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sydney, fechou estável aos 5047,2 pontos, após comentários do presidente do RBA, Glenn Stevens. A autoridade disse que inflação não impede cortes na taxa de juros, elevando as expectativas de que o banco central poderia reduzir as taxas em sua próxima reunião.

De maneira mais ampla, os investidores estão se concentrando em indicadores econômicos dos Estados Unidos para ver como eles podem afetar a posição do Federal Reserve sobre a política monetária. O Banco Central dos EUA deve concluir sua reunião de política monetária nesta quarta-feira. Dados do Produto Interno Bruto dos EUA também devem ser divulgados nesta quarta-feira.

O principal evento programado para a Ásia são os dados da indústria da China, na quarta-feira à noite. Os dados preliminares de julho, que foram publicados no início do mês, apontaram para outra contração no setor.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,9%, para 1.917,05 pontos. O índice Taiwan Weighted fechou em alta de 1,0% aos 8163,55 pontos e o índice PSEi, das Filipinas, terminou a sessão em alta de 0,2% aos 6728,00 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.