Bolsas asiáticas fecham em direções divergentes

Os mercados asiáticos fecharam em direções divergentes nesta quarta-feira, antes do resultado da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve e dos dados do Produto Interno Bruto norte-americano, que devem ser divulgado ainda hoje.

A dúvida sobre uma possível redução das medidas de estímulo do Fed tem sido um tema importante para os mercados asiáticos em julho. Ações em toda a região caíram drasticamente em junho, pois os investidores tiraram capital da região devido a crescentes expectativas sobre uma retirada iminente do programa de compra de bônus do banco central dos EUA. Mas, conforme esses temores foram recuando, os mercados regionais conseguiram se recuperar.

Com foco nos EUA nesta quarta-feira, o índice Kospi Composto, da Coreia do Sul, fechou em queda de 0,2%, aos 1914,03 pontos, e o índice PSEi perdeu 1,3%, para 6639,12 pontos, nas Filipinas.

As ações em Sydney subiram na expectativa de um corte da taxa de juros na Austrália após o discurso do presidente do Banco da Reserva da Austrália (RBA), Glenn Stevens, na terça-feira. O índice S&P/ASX 200 subiu 0,1% e fechou aos 5052 pontos. O Commonwealth Bank of Australia subiu 0,2% e o Australia and New Zealand Banking Group avançou 0,6%.

Na China, o índice Xangai Composto ganhou 0,2%, aos 1.993,80 pontos, enquanto o índice Hang Seng fechou em queda de 0,3%, aos 21.883,66 pontos, em Hong Kong. O índice Shenzhen Composto subiu 0,4%, para 942,97 pontos.

O Politburo do Partido Comunista disse em um comunicado que promoverá o desenvolvimento contínuo e saudável do mercado imobiliário, dando um impulso para as incorporadoras da China continental. A Gemdale Corp saltou 3,0% e a China Vanke ganhou 1,2%.

Em Taiwan, as ações da HTC caíram 6,7% após a fabricante de smartphones advertir sobre seu primeiro prejuízo operacional trimestral já registrado devido à desaceleração das vendas e aumento dos custos. Com isso, o índice Taiwan Weighted caiu 0,7%, para 8.107,94 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.