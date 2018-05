Bolsas asiáticas fecham em queda

Os mercados de ações asiáticos fecharam em queda nesta segunda-feira, com preocupações na China sobre a dívida do país. Além disso, cautela sobre resultados corporativos marcou os pregões na Austrália e nas Filipinas.

Neste fim de semana, o Escritório de Auditoria Nacional da China informou que realizará um exame da dívida total do governo, sob comando do Conselho Estatal, que é o gabinete chinês.

A declaração alimentou preocupações sobre a saúde do sistema bancário local e levou a quedas de 1,7%, para 1976,31 pontos, no Índice Xangai Composto e de 1,9%, para 941,33 pontos, no índice Shenzhen Composto. Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,5%, para 21850,15 pontos e, em Taipé, o índice Taiwan Weighted perdeu 0,8% e fechou aos 8084,50 pontos.

Os resultados corporativos estavam sob o foco dos agentes do mercado na Coreia do Sul e na Austrália. Em Seul, o índice Kospi encerrou em queda de 0,6% aos 1899,89 pontos, apesar da alta de 2% da Hyundai Motor depois de a empresa divulgar suas perspectivas de ganhos na semana passada.

Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,1%, para 5046,3 pontos, atingindo o maior nível em dois meses. As ações australianas consolidaram ganhos recentes, com os bancos que sustentando o mercado em uma sessão marcada pela cautela antes do início da temporada de divulgação de ganhos.

Além disso, os investidores estão aguardando os resultados da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, o Produto Interno Bruto norte-americano e os dados de atividade industrial na China, que devem ser divulgados nesta semana.

As ações nas Filipinas fecharam em queda com realização de lucros. O índice PSEi perdeu 0,7%, para 6.717,66 pontos. "O mercado está apenas em consolidação, aguardando os resultados corporativos, que devem ser divulgados entre esta semana e a próxima. Esses resultados ditarão como o mercado vai se movimentar nas próximas semanas", disse Oliver Plana, diretor de vendas da Equities Asiasec. Fonte: Dow Jones Newswires.