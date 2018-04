Bolsas asiáticas fecham em queda antes de feriado A Bolsa de Hong Kong fechou em queda antes do feriado prolongado do Dia do Trabalho (1º de maio). Analistas acreditam que o índice Hang Seng oscilará numa estreita margem na próxima semana, já que os investidores esperam que o governo chinês anuncie medidas de contenção de política monetária durante o feriado. O principal índice da Bolsa de Hong Kong caiu 0,7%, em 20.526,50 pontos. A blue chip Cosco Pacific caiu 2,6%, liderando a queda. China Resources Holdings teve baixa de 1,8% e China Construction Bank recuou 1,6%. Bank of China teve perda de 1%. Já a operadora portuária Pacific Basin Shipping subiu 7,7%, depois de anunciar alta nos preços dos fretes em razão da forte demanda chinesa. China Citic Bank teve ótimo resultado em seu dia de estréia, refletindo o forte interesse do investidor na maior oferta pública inicial de ações até agora em 2007. Em Xangai, os papéis, que também foram lançados em Hong Kong, tiveram alta de 14%. China Na Bolsa de Xangai, a maior parte das ações dos bancos fechou em baixa. Diversos fundos decidiram aplicar nas ações do China Citic Bank, que estreou hoje, interrompendo cinco dias consecutivos de ganhos do principal índice da Bolsa. O Xangai Composto teve baixa de 0,6%, em 3.759,87 pontos, depois de ficar acima do nível psicológico de 3.800 pontos no início do dia. O Shenzhen Composto caiu 0,8%, em 1048,48 pontos. Shanghai Pudong Development Bank caiu 3,1%; China Merchants Bank teve perdas de 2,7% e Industrial Bank recuou 2,5%. Apesar da baixa do mercado, Citic Bank quase dobrou seu valor em seu dia de estréia em Xangai. Câmbio No final do pregão de hoje o yuan registrou alta em relação ao dólar em razão da forte demanda pela unidade americana antes do feriado. A paridade central dólar/yuan chegou ao recorde de 7.7139 yuans durante a sessão, mas o dólar continua a subir acima dos 7.7200. Nesta sexta-feira, no sistema automático de preços, às 5h14 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7,195/7,7215 yuans, abaixo da última cotação de quinta-feira, que foi de 7,7160/7,7174 yuans. Taiwan Em Taiwan, o principal índice da Bolsa de Taipé caiu 0,6%, em 7.949,42 pontos, com baixo volume de negociações em antecipação ao feriado de 1º de maio. O desempenho das demais bolsas da região também influenciou o resultado em Taipé. TSMC recuou 1%; UMC subiu 0,3% e Hon Hai Precision Industry teve queda de 1,1%. Chunghwa Telecom registrou alta de 0,3% e ASE caiu 2,8%. Coréia do Sul Na Coréia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,7%, em 1.542,52 pontos, com forte volume de negociações. Mas analistas acreditam que a correção continue na próxima semana. ?Se a China colocar em prática novas medidas de contenção monetária durante o feriado - como muitos esperam - o mercado pode esfriar?, disse Kim Joong-Hyun, da Goodmorning Shinhan Securities. Empresas do setor naval e de maquinário pesado foram atingidas pela realização de lucros. Doosan Heavy recuou 5,7%. KT Corp teve alta de 1,5%. Hana Financial Group anunciou lucros acima dos esperados no primeiro trimestre depois de ter fechado em queda de 0,6%. Filipinas A realização de lucros pressionou o mercado filipino e o índice PSE Composto caiu 0,8% e fechou em 3.323,26 pontos. A queda das blue chips foi liderada por PLDT, que perdeu 0,6%. Os investidores concentraram-se nas ações da National Reinsurance Corp., que estreou recentemente na Bolsa e já monopoliza 22% dos negócios. PhilNare teve alta de 17% em relação ao seu preço de estréia no mercado. Austrália A Bolsa de Sydney registrou queda de 1% (fechou em 6.151,6 pontos) hoje, pois os investidores estão cautelosos sobre o resultado do PIB dos EUA, que será divulgado ainda hoje. Os participantes do mercado reduziram sua exposição principalmente porque o mercado australiano acumula alta de 8,5% neste ano, ante aumento de 5,2% de Wall Street. BHP Billiton recuou 2,8% e Rio Tinto teve baixa de 2,6%, depois que os preços do cobre registraram queda de 2,6% ontem na London Metal Exchange. O setor financeiro também sofreu fortes quedas. St George Bank teve desvalorização de 2,8%, depois de ter acumulado ganhos de 10% nas últimas três semanas. Cingapura O índice Straits Times da Bolsa de Cingapura fechou em queda de 0,2%, em 3.398,6 pontos, na esteira das perdas dos demais mercados regionais. Os investidores realizaram lucros após a série de fortes ganhos dos últimos dias. As ações da United Test and Assembly Center estenderam as perdas de ontem e caíram 0,6%, depois de registrar lucro abaixo do esperado. Venture Corp. caiu 2,4% com realização de lucros. Indonésia A Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechou na contramão dos demais mercados asiáticos e bateu novo recorde de 2.019,67 pontos, com alta de 0,2%. Destaque para os ganhos da BCA, que subiu 1,9%, e da Indocement, que avançou 3,5%. No entanto, a realização de lucros atingiu as mineradoras Antam, que perdeu 1,6%, e Inco, que recuou 1,3%, depois que os preços do níquel registraram queda na Bolsa de Metais de Londres (LME). Tailândia O índice SET da Bolsa da Tailândia subiu 0,6% e também fechou em alta em 695,11 pontos, liderado por ganhos das blue chips do setor de energia. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu 0,6% e fechou em 1.324,77 pontos. Índia Na Bolsa de Mumbai (Índia), o índice Sensex fechou em queda de 2,2%, em 13.908,58 pontos. As informações são da Dow Jones.