Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta Os mercados de ações da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, depois que o Banco Central Europeu (BCE) sinalizou que deverá manter as taxas de juros baixas por enquanto. Além disso, as bolsas da região mantiveram uma certa cautela antes da divulgação do relatório de emprego dos EUA.