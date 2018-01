Bolsas asiáticas fecham perto da estabilidade A Bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em alta de 10,16 pontos, ou 0,76%, aos 1.352,75 pontos, ajudada por fortes balanços corporativos. As ações da Hynix Semiconductor saltaram 8,1% e as da Samsung Electronics, elevadas pela Standard & Poor's, avançaram 0,3%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou estável em termos porcentuais, em baixa de 0,32 ponto, aos 15.520,07 pontos. Operadores disseram que os investidores estiveram relutantes em entrar no mercado antes do Ano Novo Chinês e da reunião do Fomc na semana que vem. HSBC subiu 0,3% e China Mobile perdeu 0,7%. Em Jacarta, o índice JSX Composto cedeu 3,46 pontos, ou 0,28%, para 1.226,65 pontos, prejudicada pela realização de lucros em ações da Telekomunikasi Indonésia e do Bank Mandiri. A Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, fechou com o índice Composto em alta de 3,37 pontos, ou 0,37%, aos 913,14 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 5,32 pontos, ou 0,25%, para 2.117,81 pontos. A Bolsa de Cingapura fechou com o índice Straits Times em alta de 9,58 pontos, ou 0,40%, aos 2.388,22 pontos. As bolsas da China e de Taiwan não funcionaram por causa do Ano Novo Chinês.