Bolsas asiáticas recuam com temor de alta de juro na China Preocupações sobre uma outra alta na taxa de juros na China devido ao forte crescimento econômico do país no primeiro trimestre afetaram as bolsas asiáticas, que fecharam em queda, sem exceção. Na Bolsa de Hong Kong, as ações das empresas chinesas lideraram os recuos. O índice Hang Seng caiu 477,38 pontos, ou 2,3%, e fechou em 20.299,71 pontos. "Muitos dos mercados asiáticos, incluindo o de Hong Kong, estiveram supercomprados nas últimas semanas, então há uma pressão por realizações de lucros, assim como preocupações de que o iene suba e leve à repetição do desabamento dos mercados acionários regionais observados em fevereiro", disse o diretor da KGI Asia Ben Kwong. "No topo dessas preocupações estão os dados econômicos da China", acrescentou. O governo chinês divulgou dados de sua economia após o fechamento dos mercados que mostram aceleração do crescimento econômico no primeiro trimestre e alta da inflação em março, acima da meta do país, o que fez aumentar as expectativas de que haverá aperto na política econômica do país. O PIB chinês cresceu 11,1% nos primeiros três meses do ano na comparação com o mesmo período do ano anterior, acima dos 10,4% do quarto trimestre de 2006 e das previsões de 10,3%. O índice de preços ao consumidor subiu 3,3% em março ante igual mês de 2006, acima das expectativas de alta de 2,8% e dos 2,7% de fevereiro. Essas preocupações com a economia chinesa afetaram os papéis de empresas relacionadas ao país negociados em Hong Kong. O conglomerado China Merchants Holdings caiu 5,3%; Citic Pacific perdeu 4,7%. As teles caíram, por conta de realizações de lucros após substanciais altas nas últimas semanas devidos aos altos lucros obtidos em 2006. China Mobile caiu 0,1%. China Unicom recuou 3,4% e China Netcom perdeu 3,1%. A varejista Esprit foi a única a ter alta entre as 38 blue chips do Hang Seng. O papel da empresa - que obtém a maioria de sua receita com vendas na Europa - subiu 0,6%. A Bolsa de Taipé também apresentou baixa. O índice Taiwan Weighted caiu 1,4% e fechou em 7.888,63 pontos, com queda em todos os setores, no mesmo passo dos demais mercados asiáticos. Entre os papéis que fecharam em alta, destaque para Innolux Display, que subiu 4%. Hannstar Display ganhou 2,2%. Chi Mei Optoelectronics fechou em alta de 0,3%. O mercado sul-coreano encerrou igualmente em baixa, com pesado volume de negociações e no aguardo da divulgação dos dados econômicos e do PIB da China. O índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 1,4% e fechou em 1.513,66 pontos. "Preocupações sobre um possível futuro aperto na política monetária da China podem ser o que o mercado precisa para uma correção?, disse o analista Lee Kyung-Soo, da Daewoo Securities. As ações da LG Electronics caíram 1,9%, após a empresa divulgar um prejuízo líquido pior que o esperado no primeiro trimestre. A siderúrgica Posco perdeu 3,3%, com o fim das recompras de papéis. KT Freetel teve alta de 3,8%, com a expectativa de melhores rendimentos no segundo trimestre. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 1,7% e fechou em 3.238,06 pontos, com pesado volume de negociações e crescimento no ritmo da realização de lucros. O mercado também mostrou cautela em relação ao encontro do Banco Central filipino que irá deliberar sobre a taxa de juros. As ações de imobiliárias e de bancos lideraram a queda da bolsa. Ayala Land caiu 4,2%. Bank of the Philippine Islands perdeu 4,5%, após ter caído 1,5% na quarta-feira. A Bolsa de Sydney também foi influenciada pelas baixas nos mercados asiáticos, particularmente pela Bolsa de Tóquio, e encerrou também em queda. O índice S&P/ASX 200 caiu 1,15% e fechou em 6.165,1 pontos. Os investidores mostraram preocupação em relação à taxa de juros, após fortes números da economia japonesa, além de cautela antes da divulgação de dados econômicos da China. Os papéis de mineradoras e de bancos tiveram fortes quedas com a realização de lucros. BHP perdeu 2,6%. National Australia Bank caiu 1,4%. Já as ações da Publishing & Broadcasting subiram 2,5%, após Melco JV ganhar 10%. Telstra fechou em alta de 0,6%, com compras defensivas. Em linha com as baixas das demais asiáticas, a Bolsa de Bangcoc (Malásia) também recuou. O índice SET caiu 0,7% e fechou em 687,23 pontos. A queda também deveu-se a preocupações com possibilidades de a China adotar medidas de aperto monetário para conter o forte crescimento econômico. Mas a situação política local ainda é outro foco de preocupação. A gigante do petróleo PTT caiu 0,9%; Siam Commercial Bank recuou 0,7% e Kasikornbank perdeu 2,2%. Temores de que a China possa conter investimentos estrangeiros de companhias listadas na bolsa e tomar outras medidas para resfriar a economia fizeram o mercado de Cingapura ter forte queda. O índice Straits Times caiu 3,2% e fechou em 3.291,28. CapitaLand, que tem um número substancial de imóveis na China, perdeu 3,6% e Keppel Land, que também tem operações no continente, recuou 3,5%. Mas houve ganhadores, entre eles Ascendas Real Estate Investment Trust, que fechou em alta de 2,1%, após divulgar alta de 9,2% em sua distribuição do ano cheio. Jurong Technologies Industrial Corp. subiu 1,7%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta (Indonésia) caiu 2,1% e fechou em 1.918,35, afetado pela desvalorização da moeda local e pelas quedas nos demais mercados asiáticos na esteira dos dados econômicos da China. Tin Miner Timah perdeu 8, 7% depois da queda de preços das commodities. A mineradora de níquel Antam recuou 5,9% com realizações de lucros após alta de 96% desde o início do ano devido ao disparo dos preços da commodities. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) caiu 1,7% e fechou em 1.306,36 pontos. Lideraram a queda os papéis das companhias agrícolas e de construtoras. Também pesaram, disseram analistas, o frágil sentimento nas demais bolsas da região e as realizações de lucros antes do fim de semana. Entre as principais quedas, IOI Corp caiu 6,1%, Kuala Lumpur Kepong perdeu 3,6%, Kumpulan Guthrie recuou 5,4%. As informações são da Dow Jones.