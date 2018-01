Bolsas asiáticas sobem após ano-novo chinês As ações na China encerraram no maior nível em dez meses, na primeira sessão depois das comemorações do Ano Novo Lunar, com avanço das ações de empresas de metalurgia diante dos fortes preços dos metais nos mercados internacionais. O índice Xangai Composto encerrou em alta de 2,4%, em 1.287,63 pontos. O índice Shenzhen Composto avançou 2,9%, para 315,90 pontos. "As ações de (empresas de) metais estão em foco hoje e a forte performance tem dado apoio ao sentimento geral", disse Yong Zhiqiang, analista da Haitong Securities. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted subiu 1,90%, ou 125,36 pontos, para 6.719,96 pontos, com as compras de ações de fora do setor de tecnologia compensando enfraquecimento inicial dos papéis deste setor. "O mercado desconsiderou os declínios em Wall Street (na última sexta-feira), e os investidores focaram em (papéis) financeiro e aço", disse o trader David Issokson, da Capital Securities. Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,77%, ou 118,33 pontos, fechando em 15.548,06 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice Thai Set recuou 0,40%, ou 2,97 pontos, para 744,12 pontos. Na Indonésia, o índice Jacarta Composto subiu 0,12%, ou 1,52 pontos, para fechar em 1.245,64 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto caiu 0,26%, ou 5,58 pontos, fechando em 2.133,13 pontos. Na Coréia do Sul, o índice Kospi teve alta de 0,61%, ou 8,14 pontos, para 1.341,64 pontos. Na Bolsa de Cingapura, o índice Straits Times subiu 0,38%, ou 9,36 pontos, fechando em 2.441,08 pontos. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice KLSE Composto avançou 0,17%, ou 1,54 pontos, para 929,39 pontos.