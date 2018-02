Bolsas buscam rumo no Livro Bege, do BC americano São Paulo, 6 de setembro - O mercado deve ficar de olho hoje no Livro Bege, sumário das condições econômicas dos Estados Unidos realizado pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). O relatório ajudará o próprio Fed a definir a nova taxa básica de juros dos EUA. No Brasil, serão divulgados três índices de preços. O mais importante deles, o IPCA, serve de base para o Comitê de Política Monetária definir a taxa básica de juros brasileira (Selic). EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (banco central dos EUA) divulga o Livro Bege às 15 horas (horário de Brasília). Trata-se do relatório sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed (Fomc), no dia 20. EUA/Produtividade - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados revisados da produtividade e do custo da mão-de-obra no segundo trimestre às 9h30 (de Brasília). Na estimativa preliminar, a produtividade cresceu 1,1% e o custo da mão-de-obra subiu 4,2%. EUA/Varejo - Às 9h55 (de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 2 de setembro. Na semana anterior, o Redbook apontou crescimento de 0,3% nas vendas. EUA/Serviços - Às 11 horas (de Brasília), o Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga o índice de atividade dos gerentes de compras referente ao setor de serviços em agosto. Economistas prevêem que o índice tenha subido para 55,0 em agosto, de 54,8 em julho. IBGE/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) relativo a agosto. Em julho, o índice apontou inflação de 0,19%. FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta às 8 horas o resultado do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto. No mês anterior, houve inflação de 0,17%. IBGE/INPC - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de agosto. Em julho, o indicador apontou alta de 0,11% nos preços.