Bolsas caem com índice de atividade nos EUA fraco As Bolsas norte-americanas abriram em alta, mas não resistiram à divulgação do índice ISM de atividade industrial, que caiu mais do que o esperado, e passaram a operar em queda. A Bolsa de Valores de São Paulo, que já começou o dia em queda, intensificou as perdas, seguindo o comportamento das bolsas americanas. "Os mercados estão vulneráveis às notícias de diminuição no ritmo de crescimento econômico (dos EUA)", disse Steve Goldman, do Weeden & Co. Às 11h59 (de Brasília), o índice Dow Jones perdia 0,10%; o Nasdaq caía 0,14%. O índice Bovespa cedia 0,81%, a 45.432 pontos, depois de ter atingido a mínima de -1,12%. Entre os componentes do Dow Jones, as ações da United Technologies perdiam 0,2% e as da Boeing recuavam 0,7%. As perdas em Wall Street são limitadas pelas notícias corporativas, incluindo a oferta de US$ 25,6 bilhões do Kohlberg Kravis Roberts & Co pela First Data Corp. As ações da First Data disparavam 21%, com as notícias de que os acionistas receberão na oferta US$ 34,00 por ação, embutindo um prêmio de 26% sobre o fechamento de sexta-feira. Já a AT&T ganhava 0,3%, em reação ao anúncio de que está negociando a compra de participação na Telecom Italia junto com a America Movil. As ADRs da America Movil ganhavam 1,4% e as da Telecom Italia avançavam 8,9%. As ações da Global Imaging Systems disparavam 47%, após a Xerox ter assinado um acordo definitivo para comprar a companhia especializada em produtos de imagem para escritórios por US$ 29 por ação. A Xerox, por sua vez, ganhava 0,7%. As ações da Tribune Co. subiam 2,5%, após o bilionário Sam Zell anunciar a compra da proprietária dos jornais "Chicago Tribune" e "Los Angeles Times" por cerca de US$ 8,2 bilhões. As informações são da Dow Jones.