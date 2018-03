Bolsas caem em NY após novo recorde do Dow Jones O mercado norte-americano de ações opera em baixa, depois de o índice Dow Jones bater em nova máxima histórica em reação ao fortes informe de resultados do JP Morgan Chase e a produção industrial, fatores que contrabalançaram os temores com a inflação. A decepção com o informe de resultados da Intel está mantendo o Nasdaq em queda. A recuperação dos preços do petróleo, à tarde, também teve impacto no mercado. Às 18h20 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 4 pontos, ou 0,03%, depois de marcar um novo recorde intraday (durante o dia) de 12.614 pontos. O S&P 500 estava em queda de 1 ponto, ou 0,11%, enquanto o Nasdaq perdia 18 pontos, ou 0,74%. As ações do JP Morgan subiam 0,5%, depois de o banco divulgar resultados. As ações da Exxon Mobil avançavam 1%, com a recuperação dos preços do petróleo. As ações da Intel caíam 6,1%, em reação a seu balanço. As informações são da Dow Jones.