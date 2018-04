Bolsas caem na Europa com realização de lucros As bolsas européias abriram pressionadas por realização de lucros, particularmente no setor de automóveis. As ações da Volkswagen caíram 2% e as da BMW perderam 1,8% mais cedo. Às 8h44 (de Brasília), o índice FT-100, de Bolsa de Londres, operava em queda de 0,60%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, recuava 0,55%; e o CAC-40, de Paris, cedia 0,87%. Entre as empresas que anunciaram resultados, o destaque era o ABN Amro, cujas ações perderam 1,5%, depois de informar queda de 5,6% em seu lucro líquido do terceiro trimestre, para 1,14 bilhão de euros. Os prejuízos com empréstimos mais que triplicaram para 603 milhões de euros, em grande parte por problemas no Brasil e por prejuízos com empréstimos em cartões de crédito em Taiwan. O grupo de mídia inglês Pearson informou aumento de 11% em suas vendas em nove meses, enquanto o lucro operacional cresceu 26%. As ações caíram 1%, devolvendo ganhos recentes. As informações são da Dow Jones.