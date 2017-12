Bolsas chinesas fecham em alta e outras asiáticas ficam estáveis à espera do Fed

As bolsas chinesas fecharam em alta nesta quarta-feira, 29, à medida que Pequim se mobilizou para acalmar os investidores locais, enquanto outros mercados asiáticos encerraram o dia perto da estabilidade, focados na temporada de balanços corporativos e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice Xangai Composto subiu 3,4%, a 3.789,17 pontos, depois de alternar altas e baixas ao longo da sessão. Já o Shenzhen Composto, de abrangência menor, avançou 4,1%, a 2.198,81 pontos. O fechamento positivo veio após três pregões de perdas, período em que o Xangai acumulou desvalorização de 11%. O principal índice acionário chinês continua mais de 25% abaixo da máxima atingida em junho e apenas 3,7% acima da mínima alcançada este mês.

"Embora esteja muito cedo para verificar se o mercado atingiu um nível mais estável...parece que comentários de autoridades, garantindo aos investidores seu compromisso de dar sustentação ao mercado, estão funcionando", comentou Gerry Alfonso, diretor de negócios da Shenwan Hongyuan Securities.

O órgão regulador de valores mobiliários da China anunciou que vai investigar a forte onda de liquidação que golpeou as bolsas chinesas na segunda-feira, quando o Xangai Composto despencou 8,5%, sua maior queda porcentual desde fevereiro de 2007. Pequim suspeita de que ocorreu uma venda coordenada de ações no começo da semana. Além disso, autoridades chinesas se comprometeram a ampliar as medidas de apoio ao mercado.

De qualquer forma, muitos investidores continuam cautelosos, um vez que o Xangai tem se mostrado bastante volátil. Ontem, o índice oscilou dentro de uma banda de 6%, embora tenha encerrado o dia com perda de apenas 1,7%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,5%, a 24.619,45 pontos, seguindo a direção de Xangai e Shenzhen. Em outras partes da Ásia, os movimentos foram contidos, em meio à divulgação de resultados corporativos e antes do anúncio de política monetária do Fed, que hoje conclui sua reunião de dois dias. A expectativa é que o BC norte-americano prepare o terreno para começar a elevar, a partir de setembro, os juros básicos das mínimas em que se encontram desde o fim de 2008. No mercado taiwanês, o Taiex fechou em ligeira baixa de 0,2%, a 8.563,49 pontos, enquanto em Seul, o índice sul-coreano Kospi também apresentou recuo marginal, de 0,07%, a 2.037.62 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta, sustentada por ações de mineradoras, diante da recuperação dos preços de metais básicos, liderada pelo cobre. O S&P/ASX 200, índice que reúne as ações mais negociadas em Sydney, subiu 0,7%, a 5.624,20 pontos. No setor minerador, destacaram-se a Fortescue Metals (+7,4%), a BHP Billiton (+2,1%) e a Rio Tinto (+1%).

Japão. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa pelo quarto pregão consecutivo, em meio à decepção dos investidores com a perspectiva de lucro de algumas empresas, o que provocou um forte movimento de venda de blue chips. O índice Nikkei, que reúne as empresas mais negociadas na capital do Japão, fechou em baixa de 0,13%, a 20.302,91 pontos. Com isso, o Nikkei acumula desvalorização de 1,8% desde sexta-feira.

"Preocupações com os mercados chineses e o crescimento econômico da China haviam distraído os investidores das previsões mais fracas de grandes empresas japonesas", comentou Yoshihiro Okumura, gerente geral da Chibagin Asset Management.

O fabricante de robôs industriais Fanuc exerceu o maior peso no Nikkei, ao cair quase 11% depois de anunciar lucro operacional trimestral abaixo do esperado e reduzir sua previsão de ganhos para o ano. Com informações da Dow Jones Newswires.