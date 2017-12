Bolsa de Xangai tem maior ganho em 6 anos após intervenções do governo chinês

SÃO PAULO - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com destaque para as ações negociadas em Xangai, que tiveram o maior ganho diário em seis anos. O forte avanço se deve a uma recuperação da confiança dos investidores, depois de o governo chinês voltar a atuar para tentar estimular as compras de papéis.

O índice Xangai Composto subiu 5,8%. Já o Shenzhen Composto, que acompanha empresas menores, avançou 3,76%. Em Hong Kong, por sua vez, o índice Hang Seng teve alta de 3,73%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve ganho de 0,58%. E em Tóquio o índice Nikkei terminou em leve alta de 0,60%.

Na quarta-feira, o cenário era o aposto. O mercado acionário chinês mostrou sinais de congelamento, com empresas correndo para escapar do desastre. Companhias tiveram a negociação de suas ações suspensas e os índices despencaram após o regulador do mercado chinês alertar sobre um "sentimento de pânico" apoderando-se de investidores.

Com o temor de que esteja havendo a explosão de uma bolha no mercado acionário chinês, a Comissão Regulatória Bancária do país afirmou que permitirá que os bancos rolem empréstimos garantidos por ações. Além disso, vai encorajar as instituições financeiras a fornecer financiamento no mercado interbancário para a China Securities Finance Corp (CSF), uma empresa apoiada pelo governo e que pode conceder empréstimos para a compra de ações.

A CSF também recebeu autorização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, na sigla em inglês) para fornecer mais liquidez para comprar ações de pequeno e médio porte e ofertas públicas de fundo.

Além disso, em uma medida drástica, a agência reguladora de valores mobiliários proibiu que acionistas com participações superiores a 5% vendam seus papéis nos próximos seis meses, numa tentativa de conter a queda nos preços das ações, que está começando a perturbar os mercados financeiros globais.

A China Securities Regulatory Commission (CSRC) afirmou em seu site na noite desta quarta-feira que irá tratar com severidade qualquer violação da regra. A proibição também parece se aplicar a investidores estrangeiros que detêm participações em empresas listadas nas bolsas de Xangai ou Shenzhen, embora a maioria de suas participações seja inferior a 5%.

Segundo a agência estatal Xinhua, a polícia visitou o escritório da comissão reguladora de ações para investigar eventuais irregularidades em operações de venda a descoberto, o que foi visto como mais uma medida para estabilizar o mercado.

(Com informações da Reuters e Dow Jones Newswires)