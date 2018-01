Bolsas da Coréia e das Filipinas fecham em alta A Bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em alta de 15,27 pontos, ou 1,10%, aos 1.399,83 pontos. "O índice está tentando estabelecer-se no nível de 1.400 pontos, com as siderúrgicas impulsionadas pela oferta da Mittal pela Arcelor", disse o analista Yang Chang-Ho, da Hyundai Securities. Os investidores estrangeiros foram destaque na ponta de compra. As ações da Posco subiram 3,3%, com a expectativa de que a empresa também poderá ser alvo de fusão. A blue chip Samsung Electronics ganhou 2,8%. Nas Filipinas, o índice PSE, da bolsa de Manila, fechou em alta de 13,48 pontos, ou 0,63%, aos 2.145,39 pontos. As ações da blue chip Ayala Land subiram 4,9%, com a boa perspectiva para o setor imobiliário. As Bolsas de Hong Kong, Jacarta, Kuala Lumpur, Xangai, Taiwan e Cingapura não abriram hoje.