Bolsas da Europa caem à espera de juro nos EUA As principais bolsas européias fecharam em baixa nesta segunda-feira, dia em que predominou a cautela antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (o BC americano), que termina amanhã, a primeira sob o comando do novo presidente da instituição, Ben Bernanke. "Todos já embutiram um aumento de 25 pontos base, para 4,75%", disse o operador Frederic Aubel, da Global Equities em Paris. Mas os mercados esperam para examinar os detalhes do comunicado que a autoridade monetária divulga junto com a decisão, em busca de pistas sobre os próximos movimentos. De forma geral, especulações sobre fusões continuaram em foco, derrubando alguns papéis e estimulando ganhos em outros. Em Londres, as ações da London Stock Exchange, por exemplo, caíram 1,1%, com a notícia de que a operadora da bolsa estuda lançar uma oferta para comprar a sueca OMX Gruppem. Alliance & Leicester teve um dos melhores desempenhos, subindo 0,9%, com rumores de que teria recebido uma oferta. BP caiu 1,4%, prejudicada pelo recuo do preço do petróleo, e Royal Dutch Shell perdeu 0,3%, depois de militantes nigerianos terem libertados funcionários do grupo. Varejistas devolveram os ganhos de sexta-feira (Tesco -1,2%). O índice FT-100, da bolsa londrina, caiu 64,10 pontos, ou 1,06%, para 5.972,20 pontos. A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax em baixa de 60,88 pontos, ou 1,02%, aos 5.912,26 pontos. DaimlerChrysler caiu 1,3%, após afirmar que vai injetar US$ 1,2 bilhão em sua unidade deficitária Smart. Continental subiu 1%, em movimento técnico, e liderou os ganhos. A Bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em baixa de 56,27 pontos, ou 1,08%, aos 5.162,44 pontos. Sanofi-Aventis cedeu 2,2%, depois de informar que comprou uma fatia de 24,8% na fabricante de genéricos checa Zentiva, por 430 milhões de euros. A Bolsa de Milão fechou com o índice S&P/Mib em baixa de 467 pontos, ou 1,22%, aos 37.711 pontos, em realização de lucros. Em Madri, o índice Ibex-35 cedeu 114,80 pontos, ou 0,96%, para 11.839,60 pontos. Endesa perdeu 2,6%. Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 11,92 pontos, ou 0,12%, para 10.158,47 pontos. Portugal Telecom fechou em alta de 0,3%. As informações são da Dow Jones.