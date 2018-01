Bolsas da Europa caem com petróleo e índice nos EUA As principais bolsas européias fecharam em queda, com os investidores preferindo realizar lucros depois de o fraco indicador de novas construções de residências nos Estados Unidos reviver o temor de que a economia norte-americana sofra um "hard landing" (pouso forçado). "Os mercados temem que uma desaceleração prolongada no mercado de moradias dos EUA tenha impacto no consumo, o que não é bom para ninguém que exporte para o mercado norte-americano. Tivemos um movimento de alta tão maravilhoso nas últimas semanas que os mercados ficaram vulneráveis a um pouco de realização de lucros a cada momento em que sai um indicador fraco como esse", comentou o economista Peter Dixon, do Commerzbank. As ações dos setores de petróleo e de mineração estavam entre as que mais caíram, devido às baixas do petróleo e dos metais; as quedas das Bolsas de Londres e Paris foram mais acentuadas do que as das demais, por causa do peso maior das ações desses setores nesses mercados. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 terminou em baixa de 62,9 pontos ou 1,01%, em 6.192,0 pontos. Os papéis das mineradoras estavam entre os que mais caíram. As ações da siderúrgica Corus subiram 4,76%, em reação à oferta de aquisição feita pela brasileira CSN. Na semana, o FT-100 acumulou um recuo de 0,26%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em queda de 66,01 pontos ou 1,20%, em 5.439,71 pontos. As ações da Total, do setor de petróleo, caíram 2,16%. As do conglomerado Bouygues recuaram 2,04%, após rebaixamento de recomendação pelo Deutsche Bank. Os papéis da rede de televisão M6 subiram 3,07%, reagindo a elevação de recomendação pelo UBS. No setor siderúrgico, as ações da Arcelor Mittal perderam 2,26%. Operadores disseram que na próxima semana os investidores estarão atentos a novidades sobre a fusão entre Gaz de France e Suez. Nesta semana, o CAC acumulou uma baixa de 0,14%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 26,98 pontos ou 0,42%, em 6.416,04 pontos. "O sentimento do mercado não está tão ruim, mas a expectativa é de uma correção", disse um operador. As ações da RWE, do setor de energia, avançaram 0,65%, em meio a informes de investimentos do Emirado Árabe de Dubai na empresa. As ações da Volkswagen chegaram a cair 5,3%, mas recuperaram parte do terreno perdido e fecharam em queda de 2,82%. A empresa confirmou que Martin Winterkorn, executivo-chefe da Audi, será o novo presidente da companhia a partir de janeiro, mas não fez qualquer declaração sobre o status futuro de Wolfgang Bernhard, atual chefe da marca VW e um dos principais responsáveis pelo programa de reestruturação da empresa. Os papéis da indústria de caminhões MAN recuaram 0,87%, depois de a Volkswagen dizer que não vai se opor à aquisição da sueca Scania pela empresa. A Volks também disse que se reserva o direito de mudar de posição, caso a MAN não consiga assegurar o negócio. No setor de tecnologia, as ações da Infineon subiram 2,19%, após elevação de recomendação pelo Citigroup. No setor bancário, os papéis do Commerzbank caíram 1,96%, após rebaixamento de recomendação pela Morgan Stanley. Na semana, o DAX acumulou uma alta de 0,86%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib recuou 168 pontos ou 0,41%, em 40.649 pontos. As ações ligadas ao setor de petróleo estavam entre as que mais caíram. As da Alitalia subiram 5,20%, em meio a especulações sobre uma fusão entre a empresa e a Thai Airways. No setor automotivo, os papéis da Fiat recuaram 2,67%. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma elevação de 0,42%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em baixa de 71,30 pontos ou 0,50%, em 14.170,00 pontos. As ações da Repsol perderam 2,23%, em reação à variação negativa dos preços do petróleo. As ações que mais haviam subido recentemente cederam à realização de lucros. As ações da Inditex subiram 3%, em reação a informes de que o outono quente não afetou suas vendas. Na semana, o Ibex acumulou uma alta de 1,20%, na nona semana consecutiva de ganhos. Lisboa A Bolsa de Lisboa terminou com o índice PSI-20 em queda de 18,53 pontos ou 0,17%, em 10.604,38 pontos. Os papéis da Sonae SGPS caíram 1,32%, as do banco Comercial Português 0,78% e as da Energias de Portugal perderam 0,28%. As ações da Galp Energia avançaram 1,48%, após a russa Gazprom admitir que está em negociações com a empresa sobre gás. Na semana, o PSI-20 acumulou uma alta de 0,03%. As informações são da Dow Jones.