Bolsas da Europa encerram a semana com ganho A expectativa de fusões e alguns dados melhor do que o esperado nos EUA favoreceram o fechamento em alta das Bolsas de Paris e Frankfurt, enquanto a Vodafone pesou sobre a Bolsa de Londres. O índice CAC-40 de Paris, subiu 0,5% para 5.658,88 pontos, o DAX Xetra 30, de Frankfurt, avançou 0,7% para 6.943,17 pontos. O FTSE 100, da Bolsa de Londres, caiu 0,26% para 6.308,00 pontos. No primeiro trimestre do ano, o CAC-40 acumulou ganho de 1,67%, o DAX avançou 4,85% e o FTSE 100 subiu 1,40%. As ações norte-americanas deram suporte aos índices europeus ao abrirem em alta depois que os dados de inflação e gastos ficaram dentro das expectativas. O índice da Associação Nacional dos Gerentes de Compras (NAPM) de Chicago, que avançou para 61,7 em março, o nível mais alto em dois anos, também contribuiu para o bom humor dos mercados. As informações são da agência Dow Jones.