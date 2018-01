Bolsas da Europa encerram em direções divergentes As Bolsas de Londres, Paris e Lisboa fecharam em queda, enquanto as de Frankfurt, Milão e Madri subiram. Operadores disseram que os mercados reagiram negativamente à queda do índice de sentimento do consumidor norte-americano, da Universidade de Michigan; em alguns mercados, informes de resultados de empresas e notícias ou especulações sobre fusões e aquisições sustentaram os índices. "Nunca podemos descartar uma alta de fim de ano, e talvez estejamos vendo isso agora mesmo. Da mesma forma, haverá investidores institucionais pretendendo fechar seus livros para o fim do ano e, talvez, realizar lucros. O fim do ano sempre é difícil de prever", comentou o estrategista Patrik Schowitz, do HSBC. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 42,3 pontos, ou 0,68%, em 6.160,3 pontos. As ações da ICI (Imperial Chemical Industries, que no Brasil controla a Tintas Coral) subiram 9,30%, depois de a empresa anunciar um acordo para a venda de sua divisão de fragrâncias e flavorizantes para a Givaudan, da Suíça, por 1,2 bilhão de libras (em Zurique, as ações da Givaudan subiram 5,1%). Operadores disseram que um fator para a queda do FT-100 foi o fato de várias ações terem operado ex-dividendos, entre elas Vodafone (que caíram 2,73%), Next (-2,03%), Rolls Royce (-1,56%) e Scottish Power (-1,97%). As ações da British Airways subiram 2,08%, em meio a especulações sobre fusões no setor; a empresa tem participação na australiana Qantas, que anunciou ter recebido duas ofertas de compra. As ações do setor de petróleo e gás cederam, em reação aos dados dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana passada (BG -2,12%, BP -1,20%, Shell -0,44%). As ações da rede de lojas de eletrônicos DSG International caíram 7,32%, depois de a empresa divulgar resultados. Algumas ações do setor de mineração subiram, em reação às altas dos preços do ouro e do cobre (Antofagasta +1,37%, Xstrata +1,71%, Vedanta Resources +3,04%). Paris A Bolsa de Paris encerrou o dia com o índice CAC-40 em baixa de 6,86 pontos, ou 0,13%, em 5.452,49 pontos. As ações do banco Crédit Agricole caíram 4,03%, em reação a seu informe de resultados. As da Gaz de France recuaram 2,47% e as da Suez perderam 1,07%, em reação à decisão de um tribunal francês que implica o adiamento da fusão entre as duas empresas para 2007. As da Air France-KLM, que divulga resultados amanhã, subiram 3,2%. No setor de tecnologia aeronáutica e militar, as ações da EADS subiram 4,99%, depois de a empresa fazer a previsão de que haverá 27 mil aviões comerciais de mais de 100 lugares voando em 2025 (de 12.600 neste ano); outro fator foi o informe de que, caso a alemã DaimlerChrysler decida reduzir sua participação de 22,5% na EADS, já há investidores interessados nela. Frankfurt O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 15,74 pontos, ou 0,24%, em 6.476,13 pontos. Operadores disseram que o DAX recuou da máxima de 6.497,06 pontos depois da divulgação do índice da Universidade de Michigan. "Os volumes excepcionalmente reduzidos ampliaram o movimento de queda, que não deve ser superestimado", disse um operador. As ações da Deutsche Börse subiram 6,47%, com o ressurgimento das especulações quanto a uma fusão com a espanhola Bolsas y Mercados. As da Techem avançaram 7,8%, em reação à oferta da BC Partners pela empresa. As da Lufthansa subiram 1,90%, devido às especulações sobre consolidação no setor. No setor automotivo, as ações da Volkswagen subiram 2,21%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou o dia com ganho de 96 pontos, ou 0,24%, em 40.861 pontos. As ações da Alitalia subiram 5,13%, em reação a informes de que o primeiro-ministro Romano Prodi e o presidente francês, Jacques Chirac, vão discutir a possibilidade de uma aliança entre a empresa e a Air France-KLM na reunião desta sexta-feira. Operadores disseram que Telecom Italia deverá ser o foco das atenções do mercado nos próximos dias, depois de o executivo-chefe do Blackstone Group dizer que há interesse em comprar uma participação minoritária na empresa. Madri A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 com valorização de 66,50 pontos, ou 0,47%, em 14.294,60 pontos. As ações do BBVA subiram 0,78%, em reação à notícia da compra de uma participação no Citic Group, da China; as do rival BSCH avançaram 1,34%. No setor de energia eólica, as ações da Gamesa subiram 3,47%. Lisboa O índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, registrou perda de 17,52 pontos, ou 0,16%, em 10.611,28 pontos. A queda foi atribuída à realização de lucros. As ações do Banco Comercial Português caíram 0,78%, as da Energias de Portugal recuaram 0,56% e as da Portugal Telecom cederam 0,51%. As da Galp Energia subiram 0,95%. As informações são da Dow Jones.