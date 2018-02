Bolsas da Europa encerram o dia sem direção As Bolsas européias fecharam sem direção clara. As ações dos setores de utilidades públicas e do setor farmacêutico caíram; as dos bancos italianos tiveram altas fortes, assim como algumas ações do setor de telecomunicações. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 9,5 pontos (0,16%), em 5.878,6 pontos. As ações da produtora de software para o setor médico iSoft subiram 32%, em reação a seu informe de resultados; antes do pregão de hoje, elas haviam acumulado uma queda de quase 90% desde o começo do ano, por causa de alertas de queda nos lucros e de investigações sobre possíveis irregularidades no registro contábil da receita obtida com serviços prestados ao Sistema Nacional de Saúde britânico. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone subiram 1,35%, depois de a empresa anunciar um acordo para a venda de sua participação de 25% na Proximus à Belgacom, da Bélgica, por ? 2 bilhões. No setor siderúrgico, as ações da anglo-holandesa Corus subiram 1,57%, em meio a informes de que ela estaria para receber uma oferta de compra da Severstal ou da Evraz, da Rússia; analistas do Societé Générale também falaram na possibilidade de uma oferta da indiana Tata Steel pela Corus. No setor de serviços financeiros, as ações do Henderson Group subiram 11,2%, em reação a seu informe de resultados. Na semana, o FT-100 acumulou uma baixa de 0,42%. O mercado britânico não vai abrir na próxima segunda-feira, por causa de um feriado bancário local. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em baixa de 1,72 ponto (0,03%), em 5.111,13 pontos. Em dia sem notícias, as ações da AXA subiram 2,18%, as da Accor avançaram 1,70% e as da Michelin tiveram um ganho de 1,96%; as da Lagardère caíram 2,02%. Na semana, o CAC acumulou uma queda de 0,48%. Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX fechou em baixa de 2,61 pontos (0,04%), em 5.811,47 pontos. Operadores disseram que as declarações feitas hoje pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, não deram nenhum impulso ao mercado. As ações do setor financeiro subiram, em reação ao noticiário sobre consolidação no setor bancário na Itália (Commerzbank +3,71%, Deutsche Postbank +2%). As da ThyssenKrupp, do setor siderúrgico, subiram 0,97%, recuperando parte das perdas recentes. Na semana, o DAX acumulou uma baixa de 0,10%. O índice S&P-Mib, da Bolsa de Milão, fechou em alta de 47 pontos (0,12%), em 37.718 pontos. As ações do setor financeiro deram continuidade às altas de ontem, em reação ao anúncio de que as diretorias da Banca Intesa e do San Paolo IMI vão se reunir no fim de semana para discutir uma possível fusão (Intesa +0,82%, San Paolo +3,49%, Monte dei Pasci di Siena +2,36%, Capitalia +3,21%, Alleanza +3,53%). Na semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 0,45%. Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 fechou em queda de 13,10 pontos (0,11%), em 12.042,90 pontos. O dia foi marcado pela falta de notícias. As ações da Telecinco subiram 0,66% e as da Corporación Mapfre caíram 1,21%. Analistas da Noesis disseram que o Ibex deverá operar entre 12.003 pontos e 12.106 pontos no curto prazo. Nesta semana, o índice acumulou uma queda de 0,21%. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 10,33 pontos (0,10%), em 9.888,48 pontos. Os volumes foram reduzidos, com muitos traders e investidores ainda em férias. As ações do Banco Comercial Português fecharam no mesmo nível de ontem; as da Energias de Portugal caíram 0,95% e as da Portugal Telecom recuaram 0,31%. As da Impresa caíram 0,21%, depois de rebaixamento de recomendação por analistas. Na semana, o PSI acumulou uma queda de 0,15%. As informações são da Dow Jones.