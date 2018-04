Bolsas da Europa fecham com ganho As Bolsas européias fecharam em alta, com volume limitado pela cautela dos investidores na véspera da divulgação dos dados de trabalho nos Estados Unidos e do feriado de Páscoa. A decisão do Banco (central) da Inglaterra de manter a taxa de juro inalterada em 5,25% ajudou na alta de alguns papéis do setor financeiro britânico. Londres O índice FTSE 100 da Bolsa de Londres encerrou com ganho de 0,5%, em 6,397,30 pontos, com os ações do banco hipotecário Alliance & Leicester subindo 1,6% após a decisão do BC. O índice CAC-40, de Paris, subiu 0,04% para 5.741,38 pontos, e o DAX Xetra 30, de Frankfurt, fechou em alta de 0,4%, em 7.099,91 pontos. Frankfurt Em Frankfurt, DaimlerChrysler caiu 1,5% e a fabricante de caminhões Volvo declinou 2,7%, com as ações das duas companhias sendo negociados sem os direitos de pagamento do próximo dividendo. Em Paris, as ações da Safran, de telecomunicações, subiram 4% após a empresa ter assinado um acordo com a Vodafone, pelo qual sua unidade Sagem Communications produzirá um aparelho exclusivo para a Vodafone até junho de 2007. As ações da Vodafone subiram 0,4% em Londres. Também no setor de telecomunicações, a Nokia subiu 1,2% na Finlândia, depois de a fabricante de celulares ter dado um passo para resolver sua disputa em relação a patentes com a Qualcomm. A Nokia pagará US$ 20 milhões por patentes da licença UMTS. As ações da Telecom Itália subiram 1% em Milão. O Wall Street Journal informou que a espanhola Telefonia e a France Telecom podem fazer uma oferta pela holding que controla 18% da operadora de telecomunicações italiana. A AT&T e a filiada America Movil estão discutindo para comprar um terço da holding, Olimpia, num acordo que projeta o valor da ação da Telecom Italia em 2,82 euros. As ações da Telefónica e da France Telecom recuaram 0,2% com a notícias. Lisboa Em Lisboa, o índice PSI-20 terminou estável em 11.871,60 pontos. A lista de alta foi liderada por Sonaecom, sua holding Sonae SGPS (+1,2%) e pelo banco BCP (+1,1%). Na outra ponta EdP, Galp, Banco BPI e Portugal Telecom cederam com realização de lucros. Em Madri, o índice IBEX-35 fechou com valorização de 0,2%, em 14.974 pontos. As informações são da agência Dow Jones.