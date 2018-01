Bolsas da Europa fecham com sinais opostos O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 20,9 pontos ou 0,34%, em 6.152,4 pontos. As ações das mineradoras caíram, por causa dos temores quanto ao desempenho da economia global e em reação a um rebaixamento de recomendação pela Merrill Lynch. No setor financeiro, as ações do Barclays subiram 3,25%, depois que a nota da Merrill Lynch dizer que o Bank of America está "muito interessado" em adquirir o banco. Os papéis do Lloyds TSB avançaram 0,91%. Na semana, o FT-100 acumula uma alta de 2,17%. Paris Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 terminou com elevação de 4,95 pontos ou 0,09%, em 5.384,16 pontos, reagindo à abertura positiva das Bolsas dos Estados Unidos. As ações da Suez subiram 2,56% e as da Gaz de France avançaram 2,56%, devido à expectativa de que sejam superados os obstáculos à fusão entre as duas empresas. Os papéis da Alstom tiveram ganho de 2,33%, em reação a declarações otimistas de seu presidente. As ações do BNP Paribas caíram 0,74%, as do Crédit Agricole recuaram 0,22% e as do Societé Générale perderam 0,16%, depois de o Citigroup rebaixar sua recomendação para os bancos franceses. A preocupação com a alta do euro fez as ações da PPR (Pinault Printemps-Redoute) perderam 1,67%. Na semana, o CAC acumula uma elevação de 2,48%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt encerrou com o índice Xetra-DAX em alta de 14,38 pontos ou 0,22%, em 6.427,41 pontos. Operadores disseram que o mercado foi beneficiado no fim do pregão pelo recuo do euro frente ao dólar; segundo ele, o DAX acompanhou o índice S&P-500, de Nova York, depois de ele se recuperar do nível de suporte de 1.405 pontos. "Na última semana, o DAX praticamente recuperou as perdas da semana passada, o que melhorou substancialmente sua situação técnica", disse um analista. As ações da E.On, do setor de energia, subiram 1,36%, devido à expectativa do anúncio de dividendos. Na semana, o DAX subiu 2,98%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em baixa de 15 pontos ou 0,04%, em 40.660 pontos. O volume foi reduzido, por causa de um feriado. As ações dos bancos subiram, em meio a especulações sobre mais consolidação no setor. As do banco Capitalia avançaram 1,61%, depois de seu chairman, Cesare Geronzi, ser suspenso depois de sua condenação a um ano e oito meses de prisão pela falência fraudulenta da Italcase-Bagaglino, do setor imobiliário (Geronzi havia feito declarações contra a participação do Capitalia em fusões). O presidente da Banca Popolare Italiana, Divo Gronchi, também foi condenado a um ano e oito meses de prisão, pelas mesmas acusações; as ações do banco caíram 0,40%. No setor de seguros, as ações da Assicurazioni Generali caíram 0,55%, depois de seu CEO dizer que a empresa precisará levantar mais capital caso decida fazer aquisições no exterior. Na semana, o S&P-Mib acumula uma alta de 1,78%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 13,80 pontos ou 0,10%, em 14.076,60 pontos. O volume foi reduzido, por causa de um feriado. Traders disseram que os indicadores divulgados nos EUA provocaram volatilidade. As ações das distribuidoras de energia subiram (Enagas +3,35%, Red Electrica +2,25%). As da Iberdrola caíram 1,08%, depois de o chairman da Unión Fenosa dizer que não se opõe a uma fusão (as ações da Unión Fenosa recuaram 0,28%). No setor bancário, que teve recomendação rebaixada pelo Citigroup, as ações do BBVA subiram 0,39% e as do BSCH caíram 0,36%. Na semana, o Ibex subiu 3,05%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 18,62 pontos ou 0,17%, em 10.818,34 pontos. Operadores disseram que o mercado operou boa parte do pregão em baixa, mas passou a subir em reação aos dados do nível de emprego nos EUA em novembro. As ações da Brisa subiram 0,88%, as da Energias de Portugal avançaram 0,54% e as da Galp Energia recuaram 0,60%. Outros destaques do pregão foram Cofina e ParaRede. Na semana, o PSI-20 acumula uma alta de 1,75%. As informações são da Dow Jones.