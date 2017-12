Bolsas da Europa fecham de forma mista As bolsas européias fecharam de forma mista nesta sexta-feira, com destaque para o bom desempenho das seguradoras. As ações da Zurich Financial terminaram em alta de 5%, com uma reportagem publicada pelo "Wall Street Journal" informando que o grupo está em negociações para fundir-se com a St. Paul Travelers. A notícia ajudou os papéis de várias outras companhias do setor, como a holandesa Aegon, a suíça Baloise Swiss Life, as britânicas Prudential e Royal & Sun Alliance. A francesa Axa, alvo de rumores de que poderá adquirir outras seguradoras européias menores, subiu 0,7%. A britânica Legal & General avançou mais de 7%, depois de anunciar um aumento de 43% em seu lucro operacional antes de impostos. "Foi um conjunto de números muito bom", disseram analistas do Merrill Lynch. Em Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 6,2 pontos, ou 0,1%, aos 5.999,4 pontos. As ações da blue chip (papel de primeira linha) Vodafone não mantiveram os ganhos do início do dia e fecharam em baixa de 0,8%. A companhia concordou em vender 97,68% de seu braço japonês para o SoftBank, por 8,9 bilhões de libras. A varejista de produtos de beleza BodyShop International subiu 10%, após a L'Oreal ter concordado em comprá-la por 653 milhões de libras. L'Oreal cedeu 0,3%. Royal Dutch Shell recuou 0,8%, com a decisão de manter seus ativos de gás liquefeito de petróleo, que haviam sido colocados à venda. Em Frankfurt, o Dax fechou em baixa de 15,41 pontos, ou 0,26%, aos 5.882,38 pontos. DaimlerChrysler perdeu 2,4%, pressionada pela notícia de republicação de balanços pela GM. Volkswagen, ao contrário, ganhou 0,1%, com a elevação de seu rating (classificação de risco) para overweight (acima do peso de mercado) pelo Morgan Stanley. A bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em alta de 15,07 pontos, ou 0,29%, aos 5.141,08 pontos. Em Milão, o índice S&P/Mib fechou em baixa de 170 pontos, ou 0,44%, aos 38.364 pontos, com os investidores devolvendo os lucros recentes, num dia de vencimento triplo. A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 10,40 pontos, ou 0,09%, aos 11.872,9 pontos. Telefónica Móviles subiu 0,7%, ainda beneficiada pela oferta da Telefónica anunciada ontem. A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em baixa de 14,11 pontos, ou 0,14%, aos 10.062,6 pontos. Portugal Telecom cedeu 0,2%. As informações são da Dow Jones.