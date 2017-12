Bolsas da Europa fecham em alta; Carrefour é destaque As bolsas européias fecharam em alta modesta nesta quinta-feira, ajudadas pelo bom desempenho do setor de tecnologia norte-americano. Mas o clima de cautela antes do feriado predominou, os volumes foram baixos e a alta do juro do título norte-americano de 10 anos para mais de 5% foi um fator de pressão. Em Paris, onde o índice CAC-40 fechou em alta de 17,51 pontos, ou 0,34%, aos 5.102,62 pontos, as ações do Carrefour foram o principal destaque, terminando com ganho de 3,6%. A segunda maior varejista do mundo informou que suas vendas cresceram 6% no primeiro trimestre. O JP Morgan elevou a recomendação para os papéis do grupo de neutra para overweight, citando esse desempenho. As ações da Casino, outra grande operadora de supermercados francesa, subiram 1,3%. Em Londres, o índice FT-100 subiu 28,60 pontos, ou 0,48%, para 6.029,4 pontos. Rolls-Royce ganhou 2,6%, depois de anunciar propostas para reduzir o déficit de seu plano de pensão, no que foi elogiada pelo Merrill Lynch. Vodafone subiu 3,2%, em meio às persistentes especulações do mercado de que a empresa está perto de assinar um acordo para vender sua fatia na Verizon Wireless para a Verizon Communications. A bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax em alta de 17,32 pontos, ou 0,29%, aos 5.918,57 pontos. Schwarz Pharma subiu 14%, depois que a norte-americana Pfizer concordou em pagar US$ 100 milhões em troca de um acordo sobre patentes com a companhia. Na Bélgica, InBev ganhou 1%, depois de concordar em pagar US$ 1,2 bilhão para elevar sua fatia na Quinsa. A holandesa Philips Electronics NV cedeu 0,5%, abandonando os ganhos depois de ter sido elevada de equal weight para overweight pelo Lehman Brothers. O banco de investimentos disse acreditar que a separação das operações com semicondutores do grupo será um catalisador para uma reavaliação. Em Milão, o índice S&P/Mib caiu 63 pontos, ou 0,17%, para 37.677 pontos. Telecom Itália perdeu 0,3% com uma reportagem informando que a Time Warner contratou o Citigroup para lhe prestar consultoria na revisão estratégica de seus negócios AOL Europe Internet. Segundo o Daily Telegraph, a revisão pode levar à venda dessas operações na França e na Alemanha para a Telecom Itália. A bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 7,7 pontos, ou 0,07%, aos 11.609,4 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 terminou em alta de 23,82 pontos, ou 0,23%, aos 10.273,67 pontos. Portugal Telecom caiu 0,4%. As informações são da Dow Jones.