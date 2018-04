Bolsas da Europa fecham em alta com mineradoras As bolsas européias fecharam em alta e nos níveis mais altos dos últimos seis anos e meio com os investidores comemorando uma série de notícias de fusões e aquisições, com destaque para a DaimlerChrysler. Além disso, as fortes altas registradas nos preços dos metais deram estímulo ao setor minerador. Em Londres, o índice FTSE-100 subiu 20,50 pontos, ou 0,32%, e fechou em 6.417,80 pontos. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris fechou em alta de 24,89 pontos, ou 0,43%, em 5.766,27 pontos. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX ganhou 66,76 pontos, ou 0,94%, e fechou 7.166,67 pontos. As ações da DaimlerChrysler subiram 3,6%, em Frankfurt, em reação à oferta de US$ 4,5 bilhões do investidor Kirk Kerkorian pela Chrysler, anunciada na quinta-feira. Como as bolsas européias estavam fechadas desde quinta-feira devido ao feriado da Páscoa, hoje foi a primeira oportunidade para os investidores reagirem à notícia. As mineradoras registraram forte alta em Londres com o aumento dos preços dos metais. Os ganhos do setor foram liderados pela Vedanta Resources, que subiu 3,6%, e pela Rio Tinto, que ganhou 2,5%. Kazakhmys subiu 1,7% e Lonmin ganhou 0,8%. Já a petroleira BP fechou estável e a Royal Dutch Shell perdeu 0,2%, repercutindo a forte queda do petróleo de ontem. Entre outras notícias de fusões, a fabricante de roupas esportivas Puma se beneficiou da oferta de cerca de US$ 7,1 bilhões do grupo francês PPR, proprietário da Gucci. As ações da Puma dispararam 9,4%, em Frankfurt, enquanto as da PPR subiram 3,2%, em Paris. As ações da concorrente Adidas, que já tinha sido alvo de rumores de ofertas, também avançaram 2,2% em Frankfurt. As ações da Altadis perderam 0,3% depois de rejeitar a oferta de 12 bilhões de euros (US$ 16 bilhões) da Imperial Tobacco. A Altadis afirmou que a oferta não refletia o valor estratégico do grupo ou as projeções de crescimento. As ações da Imperial Tobacco subiram 0,6%, em Londres. Em Madri, o índice Ibex-35 subiu 30,60 pontos, ou 0,20%, e fechou em 15.005,50 pontos, novo recorde de alta. Destaque para as ações da Iberia, que subiram 1,2% com as notícias não confirmadas de que a companhia irá aceitar a oferta de 3,8 bilhões de euros (US$ 5 bilhões) da Lufthansa. As ações da Lufthansa ganharam 0,3% em Frankfurt. Já o índice PSI-20 da Bolsa de Lisboa subiu 21,50 pontos, ou 0,18%, e fechou em 11.893,10 pontos. As ações da Energias de Portugal ganharam 0,7% e as da Galp avançaram 0,5% em reação a notícias de que as duas empresas poderiam se fundir. As informações são da Dow Jones.