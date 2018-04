Bolsas da Europa fecham em alta com recuo do petróleo As principais bolsas européias fecharam em alta moderada, estimuladas pelas companhias aéreas, que subiram com a queda dos preços do petróleo. Os futuros do petróleo ficaram pressionados pelo anúncio do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, de que os 15 marinheiros britânicos capturados pela guarda costeira iraniana em 23 de março serão libertados hoje. As ações da Air France-KLM e da Lufthansa AG ganharam com as apostas dos investidores de que uma redução nos preços dos combustíveis deve alavancar os ganhos das companhias. As ações da Air France, a maior companhia aérea da Europa, ganharam 1,3% e as da Lufthansa, a número 2 da região, avançaram 3,6%. Já as da British Airways subiram 0,4% após registrar aumento de 3,3% no tráfego de passageiros em março. No entanto, o recuo do petróleo pressionou o setor de petróleo e gás. As ações da BP perderam 0,2% e as do BG Group cederam 0,6%. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 caiu 1,40 ponto, ou 0,02%, e fechou em 6.364,70 pontos. O setor bancário ficou no foco dos investidores depois de os analistas do Bear Stearns reavaliarem as classificações dos bancos britânicos à luz das expectativas de um ano fraco para os bancos varejistas. HSBC e Royal Bank of Scotland foram elevadas para outperform (com desempenho acima da média do mercado), enquanto Barclays e Northern Rock foram rebaixados para peer perform (com desempenho similar à média do mercado). As ações do Royal Bank of Scotland subiram 0,6%, as do HSBC ganharam 0,2%. Já Barclays perdeu 1% e Northern Rock recuou 0,6%. Em Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 27,10 pontos, ou 0,47%, em 5.739,01 pontos. As ações do Carrefour subiram 3,4% depois dos comentários de acionistas de que a companhia deve levantar até 30 bilhões de euros (US$ 40,1 bilhões) com a venda de propriedades. Já a Renault ganhou 1,6% com a declaração do presidente da empresa de que a produção dos carros Logan pela joint venture com a indiana Mahindra & Mahindra deve tornar-se rentável no ano que vem. O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 28,35 pontos, ou 0,40%, em 7.073,91 pontos. As ações da DaimlerChrysler perderam 1,5% depois de a empresa admitir hoje pela primeira vez que está discutindo a venda total ou parcial da Chrysler. Em Madri, o índice Ibex-35 fechou em queda de 10,10 pontos, ou 0,07%, em 14.943,10 pontos. O setor de energia recuou, pressionado por realização de lucros após a forte alta relacionada às movimentações para a compra da Endesa. As da Union Fenosa caíram 1,2% e as da Iberdrola cederam 0,1%. As ações do grupo de construção Acciona perderam 0,7% e as da Enel, em Milão, recuaram 0,2%. As duas empresas irão lançar oferta conjunta pela Endesa. O índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, subiu 29,67 pontos, ou 0,25%, e fechou em 11.870,59 pontos. Destaque para os desempenhos da Sonaecom, que subiu 4,6%, da Portugal Telecom, que avançou 0,8%, e do Banco Português de Investimentos, que ganhou 1,4%. Já as ações do Banco Comercial Português perderam 0,4% e as da Energias de Portugal recuaram 0,5% em uma correção técnica dos fortes ganhos recentes. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.