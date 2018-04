Bolsas da Europa fecham em alta, puxadas por petróleo As bolsas européias fecharam em alta com os preços do petróleo estimulando as ações das petrolíferas, enquanto o setor farmacêutico foi beneficiado pelos ganhos das ações da GlaxoSmithKline e da Merck. A abertura positiva das bolsas norte-americanas também contribuiu para o movimento. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres fechou em alta de 46 pontos, ou 0,72%, em 6.462,40 pontos, acumulando valorização de 1,02% na semana. Em Paris, o CAC-40 subiu 40,40 pontos, ou 0,70%, e fechou em 5.789,34 pontos, acumulando alta de 0,84% na semana. O Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em alta de 69,12 pontos, ou 0,97%, em 7.212,07 pontos, acumulando ganho de 1,58% na semana. Em Madri, o Ibex-35 subiu 82,30 pontos, ou 0,55%, e fechou em 14.965,30 pontos, acumulando queda de 0,06% na semana. O PSI-20 da Bolsa de Lisboa fechou em alta de 54,75 pontos, ou 0,46%, em 11.895,77 pontos, acumulando alta de 0,20% na semana. As ações da BP subiram 2,3%, as da Royal Dutch Shell ganharam 2,3% e as da Total avançaram 1,4%, recebendo apoio dos preços mais altos do petróleo, relacionados a interrupções em refinarias nos EUA. A farmacêutica americana Merck elevou suas projeções de ganho para o trimestre e para 2007 pela segunda vez desde janeiro, citando "forte desempenho" em suas linhas de produtos. O otimismo afetou o setor europeu e, no Reino Unido, a GlaxoSmithKline avançou 2,4% com a aprovação do remédio antibacteriano Altabax para o tratamento de doenças de pele do FDA norte-americano. AstraZeneca ganhou 2,5%, Novartis subiu 1,8%, Roche Holdings ganhou 1,1% e Sanofi-Aventis subiu 2,8%. As ações da empresa de cigarros Altadis subiram 1,3% em Madri, com as notícias de que o grupo de private equity (grupo que compra participações de empresas) liderado pela CVC está próximo de formar um consórcio para lançar oferta pela fabricante dos cigarros Gauloises. Segundo os jornais "Financial Times" e "L'Expansion", a oferta da CVC e da empresa de private equity PAI pode chegar a 12 bilhões de euros (US$ 16 bilhões). Já as ações da Imperial Tobacco cederam 1,3% em Londres. A oferta do Barclays pelo ABN Amro voltou ao foco dos investidores com uma série de reportagens em jornais europeus. Segundo o holandês "Het Financieele Dagblad", o hedge fund Children's Investment Fund vai entrar com ação legal contra a diretoria do ABN se o banco não considerar outras ofertas além da do Barclays. Já o "Financial Times" afirmou que os dois bancos podem estar ainda a uma semana de firmar um acordo, uma vez que diversas questões-chaves ainda não foram resolvidas. As ações do Barclays subiram 0,8% e as do ABN avançaram 0,1%. Em Paris, as ações da Peugeot ganharam 4,4% com os rumores, negados pela montadora, de que planeja se desfazer da sua participação de 71,4% da Faurecia, a maior fabricante de interiores de carros da região. As ações da Faurecia subiram 1,7%. Em Lisboa, destaque para as ações da Sonae SGPS, que lideraram os ganhos e subiram 2,1%. A empresa está se beneficiando das notícias de cisão da Sonae Capital, anunciada nesta semana. As informações são da Dow Jones.