Bolsas da Europa fecham em alta puxadas por teles Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta quarta-feira, recuperando-se das fortes quedas da manhã, com o setor de telecomunicações e outras ações conservadoras liderando o avanço, apoiado pelo fato de o mercado norte-americano se manter em território positivo. Em Frankfurt, o índice DAX 30 terminou em alta de 1,3%, em 5.692 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 fechou com alta de 0,7%, em 4.930 pontos e, em Londres, o FTSE 100 subiu 1,3% para fechar em 5.724 pontos. As ações do setor de telecomunicações apresentaram o melhor desempenho do dia. A Deutsche Telekom subiu 2,6%, enquanto a France Telecom avançou 4,2%. Em Londres, o grupo Vodafone terminou em alta de 2,7%, mantendo o impulso de ontem, quando a gigante da telefonia móvel informou que retornará 9 bilhões de libras para os investidores. O Corus terminou o dia em alta de 2,3%, depois de cair 5% no início do pregão. O grupo siderúrgico anglo-holandês anunciou uma queda de 73% no lucro líquido no primeiro trimestre fiscal, encerrado em 1º de abril, para 41 milhões de libras esterlinas, mas animou os investidores com as perspectivas para o próximo trimestre. As informações são da agência Dow Jones.