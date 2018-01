Bolsas da Europa fecham em baixa após dado dos EUA As principais bolsas européias reverteram os ganhos iniciais e fecharam em baixa nesta sexta-feira, com o fraco dado de atividade industrial nacional dos Estados Unidos anulando os efeitos do vigor do setor de aviação comercial, segundo analistas. As ações de companhias exportadoras para os EUA caíram, depois que o Instituto para Gestão de Oferta (ISM) informou que o índice de atividade industrial nacional caiu para 49,5 em novembro, de 51,2 em outubro e de uma expectativa de alta para 52,0 dos analistas. Foi a primeira vez em 42 meses que o índice ficou abaixo do nível de 50, o que indica contração da atividade econômica. Isso anulou os ganhos das empresas do setor de aviação, incluindo Deutsche Lufthansa e Alitalia. As ações da Lufthansa subiram 3,67%, após o Morgan Stanley elevou o preço alvo para a companhia alemã de ? 18,20 para ? 25,00. As ações da Alitalia deram um salto de 10,60%, depois que a companhia italiana negou os informes da mídia de que poderá enfrentar problemas financeiros de insolvência no início de 2007 e chamou os rumores de precisará se recapitalizar de "totalmente injustificadas". Além disso, o governo italiano disse que vai vender sua participação na companhia aérea, de acordo com informes da mídia. Apesar do desempenho negativo desta sexta-feira, analistas disseram que a perspectiva para as ações européias permanecem favoráveis. "Temos tido uma alta muito, muito boa nos mercados de ações desde o terceiro trimestre. Eu penso que aqueles mercados estavam há tempos maduros para algum tipo de correção e eu penso que isso é parte do que temos visto", disse Mike Lenhoff, estrategista chefe de ações da corretora Brewin Dolphin. Londres Em Londres, o índice FT-100 caiu 27,3 pontos ou 0,45% e fechou com 6.021,5 pontos. As ações da farmacêutica AstraZeneca e do grupo bancário Barclays caíram 2,03% e 0,66%, respectivamente, em reação ao fraco dado de ISM dos EUA. Já as ações das mineradoras Xstrata e Antofagasta subiram 2,02% e 3,18%, respectivamente, beneficiadas pela fraqueza do dólar que ajudou os preços dos metais básicos a se sustentarem nas máximas. Na semana, o FT-100 acumulou uma perda de 1,64%. Paris Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 73,59 pontos ou 1,38% e fechou com 5.254,05 pontos. As ações da Gaz de France lideraram as perdas, com uma queda de 2,67%, depois de uma decisão judicial ter adiado sua fusão com a Suez, lançando dúvidas sobre os planos das empresas. A mesma medida beneficiou a Electricite de France, que registrou a maior alta entre as blue chips de 5,27%, na esperança que as tarifas de gás e energia possam ser separadas. As ações da companhia aeroespacial EADS subiram 2,97%, depois que os acionistas concordaram um pacto de financiamento de ? 10 bilhões para o Airbus A350 XWB, um avião de médio porte. Na semana, o CAC-40 acumulou uma desvalorização de 2,51%. Frankfurt Em Frankfurt, o índice Dax-30 caiu 68,06 pontos (1,08%) e fechou com 6.241,13 pontos. As ações da ThyssenKrupp caíram 1,65% em reação as notícias de que a Fundação Krupp planeja aumentar sua participação na companhia. As ações da Metro recuaram 2%, devolvendo os ganhos obtidos na sessão anterior. Na semana, a bolsa alemã acumulou um declínio de 2,66%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P/MIB caiu 321 pontos ou 0,80% e terminou com 39.949 pontos. As ações do setor bancário registraram perdas, com destaque para Sanpaolo IMI (-1,84%), Banca Intesa (-0,86%) e Unicredito (-0,57%). Contudo, as ações do Banca Popolare di Milano subiram 1,69%, com um gerente de ativos citando as notícias sobre a aprovação de novas medidas pelo governo italiano. Na semana, o índice registrou uma desvalorização de 1,64%. Madri Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 perdeu 188,70 pontos ou 1,36% e encerrou com 13.660,60 pontos. As ações da Acciona caíram 5,07% e as da Gamesa recuaram 3,17%, ambas pressionadas pelo desapontamento dos investidores com a legislação espanhola para energia eólica. As ações da Telefonia caíram 1,57%, as da Ibéria recuaram 1,13% e as do SCH fecharam em queda de 1,46%. Na semana, a bolsa acumulou uma perda de 3,03%. Lisboa Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 29,90 pontos ou 0,28% e fechou com 10.632,75 pontos. O volume negociado foi fraco em virtude do feriado nacional. Segundo operadores, os poucos investidores que operaram nesta sexta-feira se ocuparam em realizar lucro. As ações do Banco Comercial Português e as do Banco Espírito Santo fecharam em queda de 0,39%, cada, e as do Banco BPI recuaram 0,34%, depois de terem registrado ganhos significativos durante a semana, num movimento respaldado por notas positivas para o setor bancário. As ações da Portugal Telecom recuaram 0,72%. Na semana, a bolsa acumulou um ganho de 0,17%. As informações são da Dow Jones.