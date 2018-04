Bolsas da Europa fecham em baixa com dados nos EUA As principais bolsas européias caíram hoje, com as ações ampliando as perdas iniciais depois dos indicadores terem apontado uma fraqueza acima das expectativas da confiança do consumidor e do setor de moradia dos Estados Unidos. Pela manhã nos EUA, a Conference Board informou que seu índice de confiança do consumidor norte-americano caiu para 104,0 em abril, de um dado revisado para 108,2 em março e de uma expectativa de 105,0 dos analistas. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA (NAR) informou que as vendas de imóveis residenciais usados despencaram 8,4% em março, registrando o maior declínio porcentual desde janeiro de 1989. Nos mercados europeus, destaque para o declínio das ações de empresas de construção espanholas. Na Bolsa de Madri, os papéis da Sacyr Vallehermo perderam 7,8%, enquanto os da Acciona recuaram 5%, os da Fomento Construction declinaram 6,8% e os da ACS fecharam em baixa de 4,4%. Os analistas atribuíram a fraqueza das construtoras espanholas ao contágio do setor imobiliário local, que ficou sob pressão depois que as ações da incorporadora Astroc Mediterrano caíram novamente, desta vez recuando 10%, para 15,80 euros. As ações do Grupo Inmocaral são um dos componentes do índice Ibex-35 da Bolsa de Madri, que hoje caiu 408,40 pontos ou 2,73% e encerrou com 14.578,70 pontos. Segundo operadores, o índice também foi pressionado por um amplo movimento de realização de lucro. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, caiu 50,20 pontos ou 0,77% e fechou com 6.429,5 pontos. O índice Dax-30, da Bolsa de Frankfurt, recuaram 65,30 pontos ou 0,89% e terminou a 7.720,32 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 31,29 pontos ou 0,53% e encerrou com 5.886,03 pontos. As informações são da Dow Jones.