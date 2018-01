Bolsas da Europa fecham em queda após indicadores As principais bolsas européias fecharam em leve queda, com as preocupações sobre o desempenho da economia européia e a debilidade das ações do setor siderúrgico contrabalançando a reação ao índice de preços ao produtor dos EUA, que ficou abaixo das previsões, e a alta das ações do setor de telecomunicações. Três indicadores causaram preocupação quanto à economia européia: a pesquisa de clima econômico na zona do euro, do instituto IFO, da Universidade de Munique (o índice recuou a 97,5 em novembro, de 101,7 em outubro); a pesquisa de sentimento sobre a economia alemã do instituto ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), cujo índice caiu a -28,5 em novembro, de -27,4 em outubro; e a estimativa preliminar do PIB da Alemanha no terceiro trimestre (crescimento de 0,6% em relação ao segundo trimestre, para previsões de alta de 0,8%). As ações das siderúrgicas caíram em reação ao rebaixamento da recomendação da Goldman Sachs para a Voestalpine, da Áustria (cujas ações caíram 2,15% em Viena), e da alemã Salzgitter. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 7,6 pontos, ou 0,12%, em 6.186,6 pontos. As ações das redes de supermercados caíram, depois de a Panmure Gordon rebaixar sua recomendação para a William Morrison (Morrison cedeu 1,77%, J. Sainsbury perdeu 1,61% e Tesco recuou 0,38%). No setor de mídia, as ações da ITV caíram 1,31%, devido ao temor de que a dívida de seu fundo de pensão impeça a aquisição da empresa pela NTL. As ações da Vodafone, do setor de telecomunicações, chegaram a subir 4%, em reação a seu informe de resultados, mas cederam à realização de lucros e fecharam em queda de 0,37%. Várias outras ações reagiram à divulgação de informes de resultados, como International Hotels Group, que avançou 1,62%, Scottish Power, que perdeu 0,67%, Schroders, que cedeu 2,1%, Emap, que terminou com ganho de 0,8%, e EasyJet, que teve alta de 1,3%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em queda de 14,28 pontos, ou 0,26%, em 5.476,28 pontos. As ações da Alstom caíram 2,86%, devolvendo parte dos ganhos de ontem. As da Euronext cederam 3,1%, em reação a informes de que a Deutsche Börse deverá desistir de sua oferta de aquisição. Operadores disseram que amanhã o mercado estará atento à divulgação dos dados da produção industrial da zona do euro em outubro. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em baixa de 6,35 pontos, ou 0,10%, em 6.387,38 pontos. Alguns investidores passaram a vender para realizar lucros, depois do movimento de alta iniciado em meados de julho; também contribuiu para a queda a abertura em baixa das Bolsas dos EUA. As ações da Deutsche Börse caíram 1,75%, em reação ao informe de que ela não vai elevar sua oferta pela Euronext. No setor de tecnologia, as ações da Infineon subiram 2,05%. As da Deutsche Telekom subiram 0,67%, em reação aos informes de resultados de Vodafone, Telekom Austria e Telefónica. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Stada, que perdeu 1%, e Fraport, que avançou 1,7%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 87 pontos, ou 0,21%, em 40.503 pontos. Operadores disseram que os investidores aproveitaram a abertura fraca das Bolsas dos EUA para realizar lucros. As ações da Bulgari caíram 3,99%, antes de a empresa divulgar resultados. No setor financeiro, as ações do Banche Popolari Unite caíram 2,69% e as de sua parceira de fusão, a Banca Lombarda e Piemontese, recuaram 5,92%. As da Fiat, que haviam tido altas fortes depois de a empresa apresentar seu plano estratégico, caíram 1,58%. As ações da Alitalia subiram 2,15%, em meio a rumores de uma fusão com a Air France-KLM. As da ENI, do setor de energia, subiram 0,53%, depois de a empresa anunciar um acordo com a russa Gazprom para os setores de petróleo e gás. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 21,30 pontos, ou 0,15%, em 14.113,20 pontos. As ações da Telefónica subiram 1,23%, em reação a seu informe de resultados. As da Repsol avançaram 2,19%, com compras na última hora do pregão por uma grande corretora espanhola. As da construtora Sacyr Vallehermoso, que haviam subido 15% ontem, caíram 6,11% devido à realização de lucros. Lisboa A Bolsa de Lisboa terminou o dia com o índice PSI-20 em queda de 16,40 pontos, ou 0,15%, em 10.588,03 pontos. Operadores disseram que o mercado reagiu à pesquisa ZEW e à abertura fraca das Bolsas dos EUA. As ações da Mota Engil subiram 2,83%, em reação às altas recentes da rival espanhola Sacyr. As da Portugal Telecom subiram 0,51%, em reação ao informe de resultados da Telefónica. As informações são da Dow Jones.