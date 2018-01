Bolsas da Europa operam com leve ganho As bolsas européias avançam moderadamente hoje, influenciadas por ganhos no setor de seguros, depois da divulgação de balanço melhor ao previsto da companhia alemã Allianz. O índice Xetra-DAX, de Frankfurt, subia 0,23% às 9h35 (de Brasília), enquanto o CAC-40, de Paris, avançava 0,12%. O índice FT-100, de Londres, era limitado pelo fraco desempenho dos papéis da companhia aérea British Airways e registrava queda de 0,02%. Os investidores europeus aguardam o payroll norte-americano, às 10h30 (de Brasília). As ações da seguradora alemã Allianz subiram cerca de 1%, depois de informar aumento de 110,4% em seu lucro líquido do terceiro trimestre para 1,6 bilhão de euros (US$ 2 bilhões). O lucro operacional subiu 42,7% no mesmo período, para 2,7 bilhões de euros. Ainda em Frankfurt, as ações do Commerzbank avançaram 2,7%, depois de prever que 2006 será um dos melhores anos de sua história, graças à melhora na eficiência de suas operações e do baixo risco do mercado. No terceiro trimestre, seu lucro líquido caiu 17,1% para 217 milhões de euros. Em Londres, os papéis da BA caíram 1,5% mais cedo, com as informações de que seu lucro antes de impostos no segundo trimestre recuou 27% para 176 milhões de libras esterlinas, enquanto as vendas subiram 4,9%, para 2,3 bilhões de libras esterlinas. Em média, os analistas esperavam lucro antes de impostos de 244 milhões de libras esterlinas, a partir de vendas de 2,3 bilhões de libras esterlinas. A companhia reduziu sua projeção de receita de 5% para 4,5%. As informações são da Dow Jones.