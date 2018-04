Bolsas da Europa operam em queda com alta do petróleo As bolsas européias continuaram operando no terreno negativo depois que o Banco Central Europeu anunciou a manutenção da taxa de juros em 3,75% ao ano. Às 10 horas (de Brasília), o índice FTSE-100 perdia 0,29% em Londres. Em Paris, o CAC-40 recuava 0,50% e em Frankfurt, o Xetra-DAX cedia 0,413%. A alta do petróleo também está influenciando as ações européias, pressionando o setor automobilístico. Os papéis da DaimlerChrysler recuaram 2,5%, enquanto as da Renault perderam 1,5% depois de registrar queda de 5,6% nas vendas de março. A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que a produção mundial de petróleo caiu 265.000 barris por dia em março para 85,3 milhões de barris diários. As ações da Nestlé estão em destaque e registraram baixa de 0,9% após divulgar a compra da americana Gerber da Novartis por US$ 5,5 bilhões, confirmando o acordo que já era esperado pelo mercado. Os papéis da Novartis ganharam 0,5%. Já as ações do Carrefour perderam 0,3% depois de registrar aumento de 5,6% nos lucros do primeiro trimestre para 21,48 bilhões de euros, abaixo da expectativa de especialistas. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.