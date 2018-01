Bolsas da Europa são pressionadas pela queda do dólar O forte e rápido declínio do dólar, com o conseqüente fortalecimento do euro, está pesando sobre as Bolsas européias hoje, afetando sobretudo as companhias que exportam para os Estados Unidos. O euro superou US$ 1,30 pela primeira vez desde abril de 2005. A libra subiu cerca de 0,8% para US$ 1,931. Em Londres, as ações dos bancos empurram o mercado para baixo, em meio às preocupações com os níveis dos créditos pobres. Em Paris, as ações da Technip são um dos poucos destaques de alta, subindo quase 10% com notícias de uma possível oferta pelo grupo de serviços de petróleo. Às 9h30 (de Brasília), o índice FTSE 100, de Londres, caía 1,0%, o CAC-40, de Paris, estava em queda de 1,1%, e o DAX, de Frankfurt, estava em baixa de 1,3%. Em Londres, a lista de quedas acentuadas (mais de 1,4%) incluía BAE Systems e Rolls Royce Group. Os bancos acentuaram a baixa depois de o Morgan Stanley ter cortado a recomendação para o britânico Lloyds TSB Group para equal-weight (com desempenho na média do mercado), de overweight (acima da média do mercado), e rebaixado o preço-alvo do setor, citando temores com os encargos para cobrir créditos podres não garantidos. As ações do Lloyds TSB, Barclays, Northern Rock and Alliance & Leicester caíram mais de 1,3%. "Uma crescente incidência de insolvência deve elevar o custo do crédito a partir de agora", disseram os analistas do Morgan Stanley. "Todos os fatores que causaram o problema atual - alto nível de endividamento do consumidor, pressões orçamentárias, maior expectativa com planos de alívio da dívida - não devem ser resolvidos no curto prazo", disseram. As ações da rede varejista Kingfisher caíram 2,4% depois que o Deutsche Bank rebaixou sua recomendação para os papéis, de manter, para venda. Outros varejistas caíam em reação a um relatório dos analistas de mercado Mintel afirmando que o setor pode enfrentar condições difíceis no Natal, com crescimento das vendas de apenas 1% projetado sobre dezembro passado. As ações dos supermercados Tesco caíram 0,6%, e as das lojas de departamento J Sainsbury e Marks & Spencer Group perdiam em torno de 0,9%. A manutenção do dado de crescimento do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre em 0,7% sobre o trimestre anterior não ajudou o mercado londrino. Em Frankfurt, as ações são ainda pressionadas por vendas para realização de lucros. Em Paris, as ações da Technip subiram 9,9% com informes em dois jornais franceses de que a Eni, ou a Saipem, unidade da qual participa, poderão fazer uma oferta pelo grupo de serviços de petróleo. As ações da Eni estavam virtualmente estáveis em Milão. Os papéis da Air France-KLM caíram mais 3,4%, dando prosseguimento à queda de ontem por causa da notícia de que a empresa está discutindo uma fusão com a deficitária companhia aérea italiana Alitalia. As ações da EADS caíam 1,3% com informes de que o grupo cancelou um encontro da direção para aprovar o avião A350. A EADS é particularmente suscetível à fraqueza do dólar, uma vez que os aparelhos que sua divisão Airbus produz são vendidos em dólares, mas fabricados na Europa. As informações são da agência Dow Jones.