Bolsas da Europa seguem NY e encerram com perda As bolsas européias fecharam em queda moderada, seguindo o desempenho negativo dos mercados norte-americanos, que ficaram pressionados depois de o Fundo Monetário Internacional (FMI) cortar suas projeções de crescimento econômico global e para os EUA. As ações da DaimlerChrysler (-0,6%) e do Barclays (0,3%) foram afetadas pela redução do otimismo com a economia norte-americana. Além disso, os investidores mantiveram postura cautelosa com a perspectiva da divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) e da fala do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, depois do fechamento dos negócios na Europa. As petrolíferas fecharam em alta, com os preços do petróleo voltando a subir. BP subiu 0,9%, Total avançou 0,7% e Repsol ganhou 1,1%. As ações da Royal Dutch Shell avançaram 0,3% depois de anunciar que irá pagar aos acionistas europeus US$ 352,6 milhões para resolver um processo legal sobre a reformulação de suas reservas de petróleo em 2004. As mineradoras também ficaram no centro das atenções e as ações da Xstrata ganharam 0,8% depois do anúncio de venda de ativos de alumínio para o grupo de private equity (grupo que compra participação em empresas) Apollo Management por US$ 1,15 bilhão, enquanto as da BHP Billiton perderam 1,3% e as da Rio Tinto recuaram 0,7%. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres fechou em queda de 4,50 pontos, ou 0,07%, em 6.413,30 pontos. O setor de construção fechou em queda afetado pelo Lehman Brothers, que rebaixou sua recomendação do setor de positiva para neutra. O corretor alegou que acredita que a recente alta das ações chegou ao fim. British Land caiu 0,7%, Hammerson perdeu 1,5% e Land Securities recuou 0,9%. Outro fator a pressionar o índice foram as ações da supermercadista J. Sainsbury, que cederam 2,5% depois de o consórcio de private equity liderado pelo CVC Capital abandonar a tentativa de aquisição da companhia por US$ 20 bilhões. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 14,35 pontos, ou 0,25%, e fechou em 5.751,92 pontos. As ações da PPR lideraram as perdas, recuando 2,1% depois de alguns acionistas da Puma pedirem por uma oferta mais alta do grupo francês de bens de luxo. Ontem, a proprietária da Gucci fez uma oferta de US$ 7,1 bilhões pela Puma. O Carrefour caiu 1,3% com a expectativa da divulgação das vendas do primeiro trimestre. O grupo informou depois do fechamento que suas vendas cresceram 5,6% no período. O índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em queda de 13,84 pontos, ou 0,19%, em 7.152,83 pontos. As ações da fabricante de pneus Continental ganharam 1,5% com as notícias de que irá adquirir 51% de participação nos negócios de borracha do grupo eslovaco Matador. Já as ações da SAP perderam 1,1%. Operadores atribuíram a queda das ações da maior fabricante de software para empresas do mundo aos comentários do Morgan Stanley. Um corretor afirmou que as projeções de lucro do primeiro trimestre estão muito altas, acrescentando que o lucro da SAP deve crescer cerca de 7%, e não os 10% esperados pelo mercado. Em Madri, o índice Ibex-35 caiu 7,90 pontos, ou 0,05%, e fechou em 14.997,60 pontos. Realização de lucros atingiu as ações da Iberdrola, que recuaram 1,6%, e do Santander, que perderam 0,2%. O índice PSI-20 da Bolsa de Lisboa fechou em queda de 6,50 pontos, ou 0,05%, em 11.886,60 pontos. Destaque para as quedas das ações da Energias de Portugal (-1%) e do Banco Comercial Português (-0,4%), que corrigiram ganhos recentes. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.