Bolsas da Europa sobem ao maior nível Os mercados acionários europeus estão nos níveis mais altos em mais de cinco anos e meio, segundo a edição online do jornal Financial Times. Os setores de aviação, química e mineração se destacam no território positivo. Às 9h20 (de Brasília), o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, subia 0,34% para 6.223 pontos, o CAC-40, de Paris, estava com ganho de 0,61%, em 5.492 pontos, e o DAX, da Frankfurt, avançava 0,53% para 6.493 pontos. Em Londres, as ações do grupo químico Imperial Chemical Industries (ICI) subiram mais de 10% depois que a empresa informou que venderá sua unidade de fragrâncias e aromas por 1,2 bilhão de libras (US$ 2,28 bilhões) para a suíça Givaudan, em negócio que criará uma gigante mundial do setor. No segmento de aviação, as ações da British Airways avançaram 2,6%. As ações de mineração também avançaram, com a Xstrata subindo 2,2%, Rio Tinto ganharam 2% e BHP Billiton em alta de 0,9%, seguindo o movimento da maioria dos metais, embora a platina tenha cedido dos recentes recordes. A farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca informou que assinou um acordo para distribuir uma versão genérica de seu medicamento para o coração, Toprol-XL, depois de uma rival ter lançado uma cópia do remédio, levando a empresa a projetar seus lucros em 2006 na ponta baixa da faixa informada anteriormente. As ações da AstraZeneca tiveram ganho de 0,1%. Os papéis da fabricante de telefones Nokia subiram 2,9% depois que o grupo de pesquisa Gartner informou que a participação no mercado global da companhia avançou para 35,1% no terceiro trimestre, de 32,5% em igual período do ano passado. A Motorola ficou com 20,6% do mercado. Os papéis da Deutsche Boerse, operadora da Bolsa alemã, subiram 3,7% com a elevação de seu preço-alvo pelo Lehman Brothers. Em Paris, destacam-se na baixa as ações do banco francês Credit Agricole, que caíram 4% após a empresa anunciar uma desaceleração no crescimento dos lucros no terceiro trimestre. A empresa aeroespacial EADS, controladora da Airbus, em contrapartida, subiu 3,2% depois de ser adicionada à lista de "compra com convicção" do Goldman Sachs. O setor de serviços públicos cede com a realização de lucros. A espanhola Iberdrola, que deveria lançar uma oferta formal pela Scottish Power esta semana, caiu 1,1%. A Gaz de France e a Suez recuaram com os investidores prevendo atrasos na fusão em meio à campanha para a eleição presidencial da França. A GDF teve variação negativa de 1,5% e a Suez baixou 1%. As informações são da agência Dow Jones e do site do Financial Times.