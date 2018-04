Bolsas da Europa sobem com alta dos metais As bolsas européias começaram a semana no terreno positivo, com a alta dos preços do níquel, cobre e chumbo impulsionando as ações das mineradoras. Ontem, as bolsas ficaram fechadas por conta do feriado de Páscoa. As notícias de fusões e aquisições também estão no centro das atenções, com a DaimlerChrysler beneficiando-se de uma oferta pelo Chrysler Group. Às 10h43 (de Brasília), o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,33%, o índice CAC-40 em Paris ganhava 0,21% e o Xetra-DAX de Frankfurt avançava 0,57%. As ações da BHP Billiton subiram 1,5%, as da Rio Tinto ganharam 1,6% e as da Kazakhmys avançaram 3% com os ganhos recordes dos preços do níquel e chumbo na Bolsa de Metais de Londres. Os papéis da Xstrata registraram alta de 1,8% com o anúncio de compra da Gloucester Coal por US$ 319 milhões. Entre as notícias de fusões e aquisições em destaque, a DaimlerChrylser subiu 3,3% com a oferta do investidor Kirk Kerkorian de US$ 4,5 bilhões pela Chrysler. As ações da fabricante de artigos esportivos alemã Puma dispararam 9,2% depois de o grupo francês PPR, proprietária da Gucci, lançar oferta de compra de cerca de US$ 7,1 bilhões. As ações da PPR ganharam 2,3% em Paris. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.