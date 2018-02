Bolsas da Europa sobem com balanços As bolsas européias operam em alta, com balanços e projeções de resultado das grandes empresas atraindo investidores para a ponta de compra, apesar da queda de ontem em Wall Street. Às 11 horas (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, subia 0,53%; o Xetra-DAX, de Frankfurt, ganhava 1,24%; e o CAC-40, de Paris, avançava 1,35%. As ações da companhia britânica de alimentos Cadbury Schweppes saltaram 4,2%, depois de anunciar aumento em seu lucro líquido no primeiro semestre para 819 milhões de libras esterlinas. A Cadbury, fabricante dos chocolates Dairy Milk (Milka), previu atingir receitas no topo de suas estimativas no final do ano. Na Bolsa de Paris, os papéis do grupo de alimentos Danone avançaram 3,7%, após informar que seu lucro no primeiro semestre superou o previsto. O lucro no período subiu para 704 milhões de euros, de 346 milhões de euros em 2005, acima das expectativas de 633 milhões de euros dos analistas. A fabricante de iogurtes e detentora das águas Evian espera obter crescimento entre 7% a 8% em suas receitas, acima da projeção anterior de aumento entre 5% a 7%. A companhia estimou ainda aumento em seu lucro por ação a partir de operações contínuas de 15%, contra cálculo anterior de elevação de 10%. No setor financeiro, os papéis do banco francês BNP Paribas ganharam 3%, depois de informar aumento de 30,6% em seu lucro líquido do segundo trimestre, para 1,9 bilhão de euros (US$ 2,42 bilhões), a partir de receitas de 7,25 bilhões de euros, 40,1% acima do mesmo período de 2005. Já as ações do grupo suíço Credit Suisse apresentavam queda de 3,9%, depois de anunciar resultado em linha ao previsto. No segundo trimestre, o lucro líquido subiu para 2,16 bilhões de francos suíços (US$ 1,75 bilhão), de 919 milhões de francos suíços no mesmo período do ano passado. As informações são da Dow Jones.