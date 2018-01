Bolsas da Europa sobem com estabilidade do dólar As principais Bolsas européias fecharam em alta, após as declarações feitas ontem pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Ben Bernanke, darem sustentação ao dólar. As ações do setor farmacêutico estavam entre as que mais subiram, depois de a Pfizer anunciar um programa de corte de custos. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 58,5 pontos ou 0,97%, em 6.084,4 pontos. Entre os destaques do pregão estavam as ações do setor farmacêutico. Em reação à alta dos preços do cobre, as ações da Antofagasta subiram 1,40%, as da BHP Billiton avançaram 1,81% e as da Xstrata fecharam em alta de 2,36%. Entre as empresas que divulgaram resultados, os destaques foram a siderúrgica Corus, a indústria de materiais de construção Wolseley e a Sage, do setor de tecnologia. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou com ganho de 75,01 pontos ou 1,41%, em 5.381,25 pontos. Operadores disseram que o mercado abriu em alta, depois de o dólar recuperar terreno frente ao euro em reação às declarações de Ben Bernanke; o impulso de elevação se manteve à tarde, depois da abertura positiva das Bolsas dos EUA. A alta foi liderada pelas ações da Alstom. As da Sanofi-Aventis, do setor farmacêutico, avançaram 2,76%. Fora do CAC, as ações da Euro Disney subiram 28,57%, em reação a informes sobre uma oferta pela empresa; as da EDF Energies Nouvelles subiram 18% em seu dia de estréia. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou com o índice Xetra-DAX com elevação de 82,12 pontos ou 1,31%, em 6.363,80 pontos. A alta foi liderada pelas ações da Volkswagen, que subiram 4,27%, depois de os analistas da Dresdner Kleinwort elevaram sua recomendação e dizerem que acreditam que a Porsche poderá assumir o controle total da VW ou da Audi; as ações da Porsche avançaram 3,84%. As ações da rede de supermercados Metro subiram 2,49%, em reação a recomendação de compra feita pelo Crédit Suisse e ao índice de confiança do consumidor alemão do instituto GfK. Os papéis da indústria de caminhões MAN avançaram 5,19%, em reação ao anúncio de que a sueca Scania assegurou recursos para a possível aquisição da empresa alemã. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou com ganho de 438 pontos ou 1,09% e fechou aos 40.538 pontos. Operadores disseram que o mercado reagiu positivamente aos dados do PIB dos EUA no terceiro trimestre e à estabilização do dólar. Ações de empresas exportadoras estavam entre as que mais subiram (Luxottica +3,12%, Bulgari +2,31%, Fiat +3,13%). As da Alitalia caíram 3,34%, devido às incertezas sobre o futuro da companhia. Traders disseram que nesta quinta-feira o mercado estará atento aos indicadores alemães de desemprego e vendas no varejo e ao comportamento do dólar. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, subiu 245,90 pontos ou 1,79%, em 13.978,00 pontos. As ações da Sacyr-Vallehermoso subiram 7,16%, devido à cobertura de posições. As da Iberdrola avançaram 4,43%, recuperando-se da queda sofrida após o anúncio da aquisição da Scottish Power. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 29,48 pontos (0,28%), em 10.619,61 pontos. As ações do Banco Comercial Português subiram 0,39%, após elevação de recomendação pelo ING; as do Banco BPI caíram 0,67%, após rebaixamento de recomendação pelo ING. As informações são da Dow Jones.