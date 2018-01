Bolsas da Europa sobem com estabilização do dólar As principais bolsas européias fecharam em alta, com os mercados reagindo a informes ou rumores de fusões e aquisições e à baixa dos preços do petróleo. Os investidores mantiveram cautela na véspera da reunião do Federal Reserve nos EUA. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 7,4 pontos ou 0,12%, em 6.159,8 pontos. As ações da siderúrgica Corus subiram 5,45%, em reação à nova oferta feita pela brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pela empresa. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 43,40 pontos ou 0,81%, em 5.427,56 pontos. Entre os destaques do pregão estavam ações como Alcatel, France Telecom e Thomson. As da Peugeot-Citroën avançaram 2,07%, as da Michelin ganharam 2,49% e as da Renault subiram 1,93%, em reação à estabilização do dólar. As da Mittal, do setor siderúrgico, subiram 2,50%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt encerrou com o índice Xetra-DAX em alta de 42,01 pontos ou 0,65%, em 6.469,42 pontos. Houve pouca atividade no mercado, especialmente à tarde. As ações da rede de supermercados Metro subiram 4,09%, em reação aos informes de vendas do setor varejista nos EUA e devido a fatores técnicos. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 234 pontos ou 0,58%, em 40.849 pontos. Um operador disse especulações sobre fusões e aquisições continuam a impulsionar as ações dos bancos e das seguradoras. As ações da Autostrade caíram 3,39%, depois de o presidente da espanhola Albertis dizer que sua empresa poderá reconsiderar o plano de uma fusão; os investidores estarão atentos à assembléia de acionistas da Autostrade, marcada para esta quarta-feira. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, terminou com ganho de 133,00 pontos ou 0,94%, em 14.209,60 pontos. As ações da Antena 3 de Televisión subiram 4,37%, com o ressurgimento das especulações de que a News Corp., de Robert Murdoch, poderá fazer uma oferta pela empresa. As da Sacyr Vallehermoso avançaram 3,96%, com os investidores mostrando alívio com o fato de estar praticamente descartado um aumento da participação da companhia na francesa Eiffage. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 12,89 pontos ou 0,12%, em 10.831,23 pontos. As ações dos bancos subiram, As ações do Banco BPI subiram 0,51% e as do Banco Espírito Santo avançaram 0,77%, em meio às especulações sobre mais consolidação no setor na Europa; as do Banco Comercial Português recuaram 0,78%. As da Galp Energia subiram 1,05%, recuperando terreno depois da correção sofrida na semana passada. As informações são da Dow Jones.