Bolsas da Europa sobem com oferta de mineradoras As ações européias fecharam em sua maioria com ganho, animadas pelas notícias sobre fusões e aquisições nos setores de metais e de operadoras de bolsas. O novo recuo do preço do petróleo também contribuiu para as altas. Às 15h30 (de Brasília), o barril do tipo Brent para entrega em janeiro recuava 0,58% para US$ 58,64. Londres Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,20% para 6.204,50 pontos. As ações da mineradora de cobre Antofagasta avançaram 4,1% e as da Lonmin ganharam 1,7% com o ouro se recuperando das perdas da semana passada e o anúncio de que a compra da Phelps Dodge pela Freeport-McMoRan Copper & Gold criará a maioria mineradora de cobre do mundo. Os papéis da Corus terminaram em alta de 1,3%. Na sexta-feira, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou sua oferta estimada em US$ 8,1 bilhões pela Corus, em negócio que daria origem à quinta maior siderúrgica do mundo. As ações da London Stock Exchange (LSE), por sua vez, subiram 6% depois que a Nasdaq apresentou oferta de US$ 5,1 bilhões, que a LSE já rejeitou. Frankfurt O índice DAX, de Frankfurt, encerrou com elevação de 0,6% em 6.452,33 pontos, com a compra para cobertura de posições na parte da tarde levando o mercado para território positivo. As ações da Deutsche Boerse subiram 2,4%, também impulsionadas pela oferta da Nasdaq à LSE. Paris Em Paris, o CAC 40 fechou em alta de 0,3% em 5.454,74 pontos, num movimento atribuído sobretudo à recuperação técnica da queda de sexta-feira. Gaz de France liderou os ganhos, com ganho de 2,0%, depois que o Ministério das Finanças afirmou que o estado francês não pagará mais do que o preço justo na planejada fusão com a Suez. Madri Em Madri, o IBEX-35 subiu 0,6% para 14.256 pontos. Cintra avançou 5,4% depois de fechar, na semana passada, acordo para vender sua participação na Europistas para o grupo liderado pela construtora Sacyr-Vallehermoso SA. Endesa caiu 0,1% antes da reunião, marcada para amanhã, de sua comissão executiva, da qual deverá sair a recomendação aos acionistas sobre a oferta da gigante alemã de energia E.On. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P Mib terminou em alta de 0,2%, em 40.721 pontos. Os bancos contrariaram o aumento e recuaram com a realização de lucros. Lisboa Em Lisboa, o PSI-20 terminou em baixa de 0,2% em 10.580,02 pontos, com liquidez bastante reduzida. Portugal Telecom caiu 0,5% e EDP recuou 0,3%, embora as estimativas de lucro para as duas empresas tenham sido elevadas hoje, respectivamente pelo Bear Stearns e pelo UBS. As informações são da agência Dow Jones.