Bolsas da Europa sobem com recuperação do dólar As principais bolsas européias fecharam em alta, em dia marcado pela recuperação do dólar frente ao euro, depois da divulgação do indicador de vendas no varejo nos Estados Unidos em novembro, que superou as previsões. A abertura positiva das Bolsas norte-americanas também contribuiu para as altas na Europa. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 encerrou em alta de 36,1 pontos ou 0,59%, em 6.192,5 pontos. Entre as ações que mais subiram estavam as do setor elétrico. As ações da produtora de açúcar Tate & Lyle avançaram 3,88%, em meio a previsões de que a empresa terá lucro forte em 2006. As da British Airways tiveram ganho de 1,80%, com o petróleo mantendo-se abaixo de US$ 61 por barril na altura do fechamento da Bolsa. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 49,03 pontos ou 0,90%, em 5.475,85 pontos. As ações da EdF (Electricité de France) tiveram expansão de 4,81%, devido à expectativa de que a União Européia force a França a abandonar a política de tarifas controladas. As da Michelin avançaram 3,03%, um dia depois de a rival alemã Continental anunciar uma elevação de preços. No setor de tecnologia, as ações da STMicroelectronics subiram 3,72%, após a empresa anunciar um programa de reestruturação. As da Safran, do setor de eletrônica e tecnologia militar, caíram 5,96%, depois de a companhia fazer um alerta de queda nos lucros. As ações do grupo Lagardère terminaram em +2,52%, em reação a uma elevação de recomendação pelo UBS. As ações da Air France-KLM subiram 1,69%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 44,60 pontos ou 0,69%, em 6.520,77 pontos. Um operador atribuiu a alta a ajustes de posições por investidores antes do fim do ano. As ações da Hypo Real Estate subiram 4,65%, refletindo o sucesso de um road show da empresa. As da Deutsche Telekom avançaram 2,06%, acompanhando as altas de outras ações do setor. A recuperação do dólar beneficiou as ações de empresas exportadoras como Volkswagen, Infineon e Beiersdorf. As da seguradora Hannover Rück tiveram ganho de 3,11%, depois de a empresa anunciar um acordo para a venda de sua subsidiária norte-americana Praetorian Financial para a QBE Insurance Corp., da Austrália. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou com elevação de 238 pontos ou 0,58%, em 41.103 pontos (novo nível recorde). As ações da siderúrgica Tenaris subiram 5,14%, em meio a rumores de uma oferta pela empresa. As da Mediaset avançaram 1,4%, em reação à previsão de lucros da empresa para 2007; as ações de outras empresas de mídia também subiram. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 127,30 pontos ou 0,90%, em 14.327,50 pontos. Os papéis da Inditex, do setor de comércio de roupas, tiveram expansão de 5%, em reação a seu informe de resultados. Os da Albertis avançaram 2,61%, depois da suspensão da fusão com a Autostrade. As ações da Iberia subiram 1,46%, em reação à baixa dos preços do petróleo. As da Telefónica terminaram em + 1,43%, com alguns investidores migrando dos setores bancário e de energia para o de telecomunicações. Lisboa A Bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI-20 com elevação de 56,11 pontos ou 0,52%, em 10.916,68 pontos. As ações da Brisa subiram 1,32%, refletindo o fato de ela entrar para o grupo de candidatas a uma fusão, depois da suspensão da aliança entre Albertis e Autostrade. Os papéis do Banco Comercial Português subiram 1,17%, em reação a uma elevação de recomendação pela Lehman Brothers. As informações são da Dow Jones.