Bolsas da Europa sobem com resultados corporativos As bolsas européias operam em alta, sustentadas pela divulgação do resultado de algumas companhias e de especulações com fusões e aquisições. O setor de viagens e turismo registra forte atividade, influenciado pela prévia de resultado da Ryanair, enquanto a manutenção em baixa dos preços do petróleo sustenta os papéis de outras empresas do setor. As ações da companhia aérea irlandesa Ryanair, que pratica preços populares, subiram 3%, depois de informar aumento de 24% em seu lucro trimestral, para 213,4 milhões de euros (US$ 271 milhões) e elevar sua projeção para 2007. Às 11h334 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, operava em alta de 0,75%; o índice CAC-40, de Paris, registrava valorização de 0,48%; e o Xetra-DAX, de Frankfurt, subia 0,69%. As ações do grupo de gás industrial e de engenharia alemão Linde avançaram 1,2%, após concordar vender sua divisão Kion Group, por US$ 4,58 bilhões, para um grupo de investidores. Os papéis da Arcelor Mittal centravam atenção, depois do anúncio de Lakshmi Mittal de que assumiu o cargo de diretor-executivo da companhia, após um executivo da empresa permanecer na função por apenas três meses. A companhia alegou que a mudança era necessária para integrar as empresas. As ações da Arcelor Mittal caíram 1,2%, com preocupações de que a repentina mudança possa afetar o processo de integração. A Arcelor Mittal também anunciou os resultados trimestrais, um pouco acima das projeções. As informações são da Dow Jones.