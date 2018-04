Bolsas da Europa sobem com rumor sobre bancos A especulação sobre fusões no setor bancário ajudou as bolsas européias a fecharem com fortes altas. As ações do Société Générale dispararam 7,7% em Paris depois das notícias de que estaria discutindo uma fusão com o grupo italiano UniCredit, cujas ações ganharam 3,9%. As notícias foram negadas pelo banco francês depois do fechamento. As ações do Commerzbank subiram 3,6%, as do Deutsche Bank avançaram 4,2%, as do Credit Agricole ganharam 2,4% e as do BNP Paribas tiveram alta de 3,9%. O setor bancário europeu está sob o foco do mercado há algumas semanas, quando o Barclays anunciou que estava em discussão exclusiva com o holandês ABN Amro. O período de exclusividade termina hoje e o ABN já afirmou que irá se reunir na semana que vem com o consórcio formado por Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis, que já expressaram seu interesse pelo ABN. As ações do Barclays fecharam em alta de 1,6% e as do ABN ganharam 1,5%. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres fechou em alta de 46,20 pontos, ou 0,72%, em 6.486,80 pontos, acumulando ganho de 0,38% na semana. As ações das mineradoras foram destaque, com o estímulo recebido pelos preços dos metais. Antofagasta subiu 1,8%, Vedanta ganhou 2,7%, Anglo American avançou 1,8% e BHP Billiton teve alta de 1,5%. A batalha pela aquisição da rede de farmácias Alliance Boots fez suas ações dispararem 7,2%. Hoje mais cedo, o grupo de private equity (grupo que compra participação em empresas) Kohlberg Kravis Roberts e o chairman da Boots Stefano Pessina anunciaram o acordo para pagar 10,6 bilhões de libras esterlinas (US$ 21,3 bilhões), ou 10,90 libras esterlinas por ação, pela companhia. Mais tarde, no entanto, um consórcio liderado pelo grupo de private equity Terra Firma afirmou que pode lançar oferta de 11,26 libras esterlinas por ação. Em Paris, o CAC-40 subiu 109,86 pontos, ou 1,88%, e fechou em 5.938,90 pontos, acumulando alta de 2,58% na semana. Destaque para as ações da fabricante de tubos de aço Vallourec, que dispararam 9,2%. Analistas do Goldman Sachs afirmarem em relatório para clientes que a siderúrgica Arcelor-Mittal pode gerar US$ 20 bilhões em fluxo de caixa entre 2007 e 2010, o que poderá levar a companhia a novas aquisições globalmente. "Nós acreditamos que esse fluxo de caixa deve permitir à administração a continuar à procura de aquisições", disse o corretor. A Vallourec já esteve ligada pelo noticiário corporativo a uma possível oferta da Arcelor-Mittal. As ações da siderúrgica ganharam 4,7%. O Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em alta de 99,81 pontos, ou 1,38%, em 7.342,54 pontos, acumulando alta de 1,81% na semana. As ações da SAP, maior fabricante de software para empresas do mundo, avançaram 2,1% depois de registrar crescimento de 10% no lucro do primeiro trimestre para 310 milhões de euros (US$ 421 milhões) Em Madri, o Ibex-35 subiu 259,20 pontos, ou 1,75%, e fechou em 15.080,90 pontos, acumulando alta de 0,77% na semana. As ações da Iberdrola ganharam 5% com os principais acionistas da empresa aumentando suas participações antes de um provável aumento de capital relacionado à aquisição da Scottish Power, afirmou um corretor. Os papéis do Banco Santander subiram 1,69%. O PSI-20 da Bolsa de Lisboa fechou em alta de 113,15 pontos, ou 0,94%, em 12.200,07 pontos, acumulando alta de 2,55% na semana. As ações dos bancos portugueses beneficiaram-se do clima positivo verificado no resto da Europa: BCP subiu 2,1% e BPI ganhou 2,8%. As informações são da Dow Jones.