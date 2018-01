Bolsas da Europa têm ganho com balanços de empresas As principais bolsas européias fecharam em alta, reagindo ao bom desempenho do mercado norte-americano de ações e a informes de resultados de empresas. Operadores disseram que os resultados de empresas deverão continuar a influenciar as bolsas amanhã, quando são esperados os informes de Scandinavian Air Services (SAS - Suécia), Holcim, Ciba Specialty Chemicals (Suíça), Wolters Kluwer (Holanda) e Carlsberg (Dinamarca), entre outros. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 19,5 pontos, ou 0,31%, em 6.244,0 pontos. Segundo operadores, o mercado reagiu positivamente a informes de resultados de empresas, embora os analistas do Crédit Suisse tenham rebaixado sua recomendação para as ações britânicas para "underweight" (abaixo da média), citando o risco de o Banco da Inglaterra elevar suas taxas de juro. Entre as ações que subiram estavam as de algumas mineradoras que não haviam subido tanto como suas concorrentes recentemente (Xstrata, por exemplo, teve acréscimo de 1,30%). No setor de comércio varejista, as ações da Marks & Spencer subiram 6,32%, em reação a seu informe de resultados; isso beneficiou outras ações do setor, como Kingfisher (+0,75%) e HMV Group (+2,35%). Também divulgaram resultados a cervejaria Scottish & Newcastle (-2,90%) e a editora de listas telefônicas Yell Group (-6,72%). Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou com ganho de 35,42 pontos, ou 0,66%, em 5.437,78 pontos. As ações da Air France-KLM subiram 2,89%, depois de a empresa divulgar os dados do tráfego de passageiros em outubro. As da Vivendi Universal caíram 1,43%, em reação a seu informe de resultados. As da Peugeot-Citroën, que anunciaria o nome de seu novo executivo-chefe depois do fechamento, subiram 0,37%. As da Alcatel avançaram 2,78%, dando continuidade aos ganhos de ontem. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em alta de 31,31 pontos, ou 0,49%, em 6.361,96 pontos. Operadores disseram que o volume foi reduzido, com os investidores mostrando cautela por causa das eleições nos EUA. As ações do Deutsche Postbank subiram 4,58% e as da Deutsche Börse caíram 2,74%, em reação a seus informes de resultados; as da Beiersdorf (produtos Nivea), que também divulgou resultados, subiram 0,65%. No setor automotivo, as ações da DaimlerChrysler caíram 0,99%, refletindo decepção com as vendas de carros Mercedes em outubro; as da Volkswagen subiram 0,99%, em reação ao informe de que a Investor AB aumentou sua participação com direito a voto na Scania, da Suécia, na qual a Volks é a maior acionista. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com valorização de 122 pontos, ou 0,30%, em 40.331 pontos (novo nível recorde). Operadores disseram que o mercado reagiu à abertura forte das Bolsas dos EUA. A alta foi liderada por ações do setor financeiro (Fideuram teve ganho de 5%). As ações da Telecom Italia, que havia divulgado resultados ontem depois do fechamento, subiram 1,39%. As ações da Saipem caíram 1,50%, depois de a empresa divulgar resultados. No setor de tecnologia, as ações da STMicroelectronics subiram 2,34%. As da Autostrade avançaram 3,56%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, encerrou em alta de 89,80 pontos, ou 0,64%, em 14.058,30 pontos (novo nível recorde). Operadores disseram que a abertura forte das Bolsas dos EUA possibilitou o primeiro fechamento do Ibex acima dos 14 mil pontos. A alta foi liderada pelas ações dos setores bancário e de energia (BBVA registrou ganho de 1,10% e Repsol avançou 2,62%). As da Gas Natural subiram 1,22%, em reação a seu informe de resultados. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou com acréscimo de 8,89 pontos, ou 0,08%, em 10.598,71 pontos. As ações da Jerônimo Martins subiram 1,70%, em reação a elevações de recomendação por analistas. As da Energias de Portugal caíram 0,28% e as do Banco Comercial Português subiram 0,77%. As informações são da Dow Jones.