Bolsas de Frankfurt e Paris fecham em queda As ações fecharam em queda hoje na Europa, devolvendo pequena parte dos ganhos da semana passada e depois de uma sessão de baixa liquidez, por causa dos feriados em Londres e em Nova York. Os papéis das siderúrgicas centraram atenção, na esteira de novos acontecimentos na disputa travada entre a Mittal Steel e a Arcelor. As ações da Arcelor fecharam em alta de 3,9% na Bolsa de Paris, apesar das informações publicadas em The Wall Street Journal e no Financial Times nesta segunda-feira de que a Mittal Steel organiza acionistas para exigirem que a fusão entre a Arcelor e a Severstal seja sujeita a aprovação dos acionistas. As ações da Mittal Steel subiram 5%. Mas apesar do bom desempenho da Arcelor e do setor de siderurgia nesta manhã, a Bolsa de Paris fechou em queda de 0,59% e a Bolsa de Frankfurt, em baixa de 0,58%. As ações da Deutsche Telekom (DT) caíram 0,7% por conta de duas reportagens contraditórias dos jornais britânicos. O Sunday Times informou que o DT estuda uma oferta pela British Telecom Group, gigante de telefonia fixa britânica. O The Sunday Telegraph publicou que o conselho de supervisão do DT ficaria horrorizado com tal proposta. As ações da fabricante francesa de pneus Michelin caíram 0,5%, na esteira da morte do vice-executivo chefe, Edouard Michelin, em um acidente. A Bolsa de Madri fechou em queda de 0,4% e a Bolsa de Milão terminou o dia em baixa marginal, de 0,01%. A Bolsa de Lisboa fechou em baixa de 0,08%. As informações são da Dow Jones.