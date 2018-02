Bolsas de Londres e Frankfurt sobem; Paris recua As principais bolsas européias operam em direções divergentes esta manhã, com Londres e Frankfurt em alta, enquanto Paris está em baixa. Os resultados da operadora de telecomunicações holandesa KPN e da fabricante alemã de caminhões e de impressoras Man contribuíam para manter o humor favorável nos mercados, onde investidores, por outro lado, se decepcionaram com o balanço do Deutsche Bank. Às 9h25 (de Brasília), o índice FT-100 da Bolsa de Londres, subia 0,14%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, ganhava 0,06%; e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, operava em baixa de 0,13%. Operadores diziam que a alta do petróleo, as preocupações com a perspectiva de acirramento da tensão geopolítica global, com os efeitos da prevista desaceleração econômica dos EUA, além da expectativa com os indicadores econômicos que saem hoje nos EUA, também contribuíam para manter os investidores na retaguarda. A temporada de balanços das grandes empresas, referente aos resultados do segundo trimestre do ano, mostrou-se favorável até agora, com cerca de 58% das companhias surpreendendo positivamente, disseram estrategistas do J.P. Morgan. No entanto, notaram que a reação do mercado foi assimétrica. Para eles, a explicação está no nervosismo atual dos investidores. As informações são da agência Dow Jones.