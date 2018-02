Bolsas de Nova York abrem a semana em alta As Bolsas norte-americanas iniciaram a sessão regular em Nova York em alta, com investidores mais relaxados com o anúncio de cessar-fogo no Oriente Médio e da conseqüente queda dos preços do petróleo. O cessar-fogo sustenta em alta também as bolsas européias. Às 10h43, o índice Dow Jones subia 0,57% e o índice Nasdaq avançava 0,88%. No pré-mercado, as ações da Ford Motor subiram quase 3%, em reação à elevação de recomendação pelo banco de investimento Bear Stearns. A instituição, paralelamente, reduziu sua recomendação para a General Motors. As ações da GM caíram 1,3%. Os papéis da Johnson & Johnson subiram 0,2%, depois que a FDA (autoridade que controla a comercialização de alimentos e medicamentos nos EUA) aprovar seu medicamento Remicade, para tratamento de artrite. As informações são da Dow Jones.