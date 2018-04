Bolsas de Nova York abrem com leve ganho As bolsas norte-americanas abriram com leve ganho, com os investidores aguardando o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, que começará com a divulgação dos resultados da Alcoa após o fechamento do pregão. Às 10h36 (de Brasília), o Nasdaq subia 0,16%; o índice Dow Jones tinha valorização de 0,04%; e o S&P 500 operava em +0,10%. As ações da Alcoa subiram 0,7% no pré-mercado antes de revelar os números do primeiro trimestre. A companhia teve o melhor desempenho do índice Dow Jones nos três primeiros meses do ano e analistas esperam que a empresa registre crescimento de 7,1% de seu lucro em comparação com o registrado em igual período do ano passado. Os papéis da Applied Materials subiram 1,7% cada no pré-mercado. Os da Oracle também avançaram 1,7%. As informações são da Dow Jones.