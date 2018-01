Bolsas de Nova York abrem com sinais opostos O mercado de ações de Wall Street abriu em direções opostas. Às 12h35, o índice Dow Jones subia 0,05%, o S&P operava com ganho de 0,04% e o Nasdaq caía 0,04%. A expectativa dos investidores é com o encontro de amanhã do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), cujo comunicado pode sinalizar a perspectiva para o juro no começo do ano que vem. As expectativas são de que a taxa de referência da economia norte-americana permaneça em 5,25%. Pela manhã, a recuperação do dólar e o noticiário corporativo ajudaram a sustentar os futuros de Nova York. No calendário de indicadores, estão previstos apenas os dados de vendas e estoques no atacado em outubro. No noticiário corporativo, os especialistas destacam a elevação da oferta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pela Corus, acirrando a disputa com a Tata Steel, que ontem havia aumentado sua proposta. O Citigroup fez oferta pela unidade de internet da Prudential e a Home Depot irá pagar US$ 100 milhões pela participação majoritária na companhia chinesa Home Way. No pré-mercado, as ações da Nuvelo despencaram 80%, em reação ao anúncio feito pela empresa e sua parceira comercial Bayer de que a fase III dos testes clínicos para um medicamento anticoagulante não irão atingir suas metas preliminares. Já os papéis da Sabre Holdings subiram 11% com informações de que a companhia está prestes a ser vendida. As informações são da Dow Jones.